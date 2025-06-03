中科院首度公開勁蜂無人機測試影片 精準攻擊目標

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（中央社記者吳書緯嘉義縣3日電）中科院今天與中正大學簽署合作備忘錄，結合彼此資源，打造無人機非紅供應鏈。中科院並首度公開勁蜂一型攻擊無人機測試影片，無人機發射後依規畫導航點飛行，並由AI執行目標搜索、辨識，最後鎖定目標進行精準打擊。

國立中正大學與國家中山科學研究院今天在中正大學舉行合作備忘錄簽署儀式；中科院指出，備忘錄簽署使民雄航太暨無人機產業園區融注產官學研各界的合擊力道，以及結合嘉義太保亞創中心及未來的飛試基地，構築一條龍式的非紅供應鏈。

中科院在簽署儀式現場陳展多項研製的裝備，展出勁蜂一型攻擊無人機與紅雀三型無人機，並現場分別播放勁蜂一型攻擊無人機測試紀實影片與紅雀三型無人機展示影片，2部影片皆為首度對外公開。

中科院指出，紅雀三型無人機的滯空時間為1小時、導控距離30公里，具有紅外線、光學與雷射測距酬載模組；展示影片呈現紅雀三型可在現地進行載具組裝，並呈現垂直起降和轉態為定翼飛行、巡航的能力，並能在空中精確定位行駛中車輛的能力。

勁蜂一型攻擊無人機過去名為「巡飛彈一型」無人機，被譽為台版「台版彈簧刀」，可由單兵背包攜行並透過發射筒發射，以機身所酬載的光學和紅外線設備，鎖定目標後以機身所酬載的高爆彈藥執行俯衝攻擊，滯空時間約15分鐘、導控距離約8公里，目前海軍已建案採購。

中科院於勁蜂一型攻擊無人機測試紀實影片指出，勁蜂一型是中科院首度開發筒射摺疊攻擊型無人機，主要目的為擊殺敵指揮官、高威脅武器操作人員與高價值目標。

影片呈現勁蜂一型在測試過程中進行攻擊的過程，首先由無人機操作手接獲敵情位置資訊後，於導控平板電腦編輯導航點，並上傳至無人機，使無人機可依導航點循序飛行，以進行攻擊或偵測任務；而無人機則是藉由氣體產生器產生的高壓氣體，自發射筒彈射無人機以建置初速，於出筒後快速展翼，並由電動馬達承接動力，迅速爬升至指定高度。

勁蜂一型攻擊無人機具有光電與紅外線（EO/IR）設備，具有日夜間搜索能力，透過EO光學攝影機執行AI人工智慧辨識及鎖定目標，亦可利用IR紅外線攝影機執行紅外線影像目標搜索、辨識目標，並在平板電腦以綠框將目標呈現；操作手選取欲攻擊的綠框目標，系統立即鎖定並以紅框呈現，並進行打擊。

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影片呈現勁蜂一型攻擊無人機於日間時，透過光學攝影機鎖定海上的浮球目標，隨即俯衝進行攻擊；夜間則是以紅外線攝影機鎖定海上移動鋼靶的熱源目標進行俯衝打擊，同樣也是精準命中目標。同時勁蜂一型攻擊無人機的爆炸模式也可設定為在目標近距離處爆炸，藉近炸功能造成更大的殺傷範圍，在面對海上移動鋼靶的測試情況時，依舊在鋼靶前方爆炸命中，展現近炸模式效能。

中科院指出，研製具有AI自動辨識追蹤、抗干擾及高破壞攻擊型無人機，是執行國軍聯合防衛作戰任務的最佳選項。（編輯：林興盟）1140603

中科院3日展示紅雀三型無人機。中央社記者吳書緯攝 114年6月3日

中科院工程師3日向中正大學校長蔡少正（左）介紹紅雀三型無人機。中央社記者吳書緯攝 114年6月3日

中科院3日展示勁蜂一型攻擊無人機，由單兵攜行背包、發射筒、平板電腦、無人機等，所組成全套系統。中央社記者吳書緯攝 114年6月3日