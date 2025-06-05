藍批統刪補助款決策黑箱 綠：審預算也有很多選項

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（中央社記者林敬殷台北5日電）行政院統刪地方一般性補助款25%，主計長陳淑姿昨天證實，曾提出3種方案，行政院長卓榮泰選擇刪減地方一般補助款25%，遭國民黨抨擊決策黑箱；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，藍白審預算時也有很多選項，偏偏選了刪到讓全民受害、國家癱瘓的方案。

行政院統刪對地方的一般性補助款25%，台北市長蔣萬安昨天與國民黨執政縣市首長赴政院提起訴願，國民黨中央今天舉行記者會，抨擊行政院決策黑箱。

吳思瑤上午在立法院舉行輿情回應記者會時說，「這有什麼決策黑箱？」行政院提出的搶救預算、解救僵局的案，都要送到立法院，行政部門在立法院都要接受立委質詢，面對在野黨立委炮火，沒有黑箱不黑箱，所有資訊都是公開的。

吳思瑤表示，她不知道行政院有幾個政策選項，相信行政部門都是想方設法要來搶救被藍白惡砍的預算，為因應114年度中央政府總預算遭刪減，且被要求自行調整刪減數新台幣636億元，政院選擇針對一般性補助款暫時不予分配25%，是情非得已的選擇。

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吳思瑤說，她要提醒在野黨立委，當初審議預算時也有好幾個選項，可以不砍民生預算、可以合理刪減預算，而不是惡砍惡刪，「為什麼你們的選項是大幅不合理的砍減國家預算？」

吳思瑤表示，冤有頭債有主，現在變成加害者譴責受害人，逼問行政院有很多方案可以選擇，在野黨立委審預算也有很多方案可以選擇，為何偏偏要選擇刪到讓民眾有感，要讓全民受害，要讓國家癱瘓的方案。（編輯：林克倫）1140605