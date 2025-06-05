安置兒少就學困境 立委民團籲政府正視制度漏洞

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（中央社記者林敬殷台北5日電）民進黨立委林月琴今天與台灣全國兒少安置機構聯盟、地方安置機構代表舉行記者會，呼籲衛福部及教育部應全面檢討學校輔導教育資源的分配與運用，保障安置機構兒少的就學權益，並規劃支持機制與配套措施，提供機構與學校等第一線工作者足夠資源與實質協助。

林月琴上午在立法院舉行「國家的孩子，不應該是教育體系的局外人─安置兒少的教育權與結構性排除」記者會。

全台家外安置兒少持續增加，就學困境也浮上檯面。林月琴說明，跨轄安置兒少的就學障礙，是多年來民間團體不斷提出的問題，卻沒有受到行政部門重視。

林月琴表示，當她與部會溝通過程中，反映出2個無奈的問題。一個是欠缺充分資訊，資源規劃難以落實，在她向部會索取資料過程，發現教育部並沒有掌握跨轄安置兒少的就學統計數據，把問題丟給地方聯繫會議，衛福部的業務統計，也缺乏相對應的資訊產出。

林月琴解釋，另一個問題是制度性支持不足，多方協作淪為空談。依據「教育部國民及學前教育署補助公立國民中學及國民小學置輔導教師實施要點」第6點規定，只明文補助「公立機構兒少」就讀學校，即便多次要求應增加補助「私立機構兒少」就讀學校，以保障所有安置兒少的就學權益，主管機關卻始終不願修改。近期教育部的回文中，更端出新修的學生輔導法，將增補人力的權限授予地方，中央則是被動等待申請，繼續無視機構實際面臨的問題。

全國兒少安置機構聯盟理事長徐瑜提到，安置機構有區域集中性，導致特定學區學校需承接大量安置兒少，卻從未獲得相對應支援。不少偏鄉小校，師資原本就吃緊，再額外承擔來自安置機構的學生，讓教育現場身心俱疲。

徐瑜說明，有學校以「行為問題」為由暗示機構轉學，有的班級導師甚至會公開孩子來自育幼院的身分，讓學生蒙羞退縮。原本設計為保護網的校安通報制度，在部分縣市卻變質為考核工具，通報愈多、學校評價愈差，恐讓學校選擇隱匿，壓抑合作意願。

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受邀出席的匿名教師表示，當安置兒少突然轉入學校，現場常措手不及。缺乏評估、支援尚未到位，導師只能硬撐，造成教學現場巨大壓力。多數教師未受創傷知情訓練，也不了解安置制度，面對孩子突如其來的情緒風暴，往往無法有效照顧。更現實的是，當教師投注心力照顧某個孩子時，來自其他家長的抱怨也接踵而至。

與會的民間團體與林月琴也提出呼籲，教育部與與衛福部應主動調查所有家外安置兒少的就學情況，並依安置比例提供學校必要人力與資源。（編輯：張若瑤）1140605