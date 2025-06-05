遭爆濫用公務車 吳思瑤：爆料要查證勿搞烏龍

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（中央社記者林敬殷台北5日電）有媒體今天報導，民進黨多位立委被指控今年初疑似濫用公務車前往火鍋店用餐。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，「要爆料不要搞烏龍」，立委使用公務車在會議空檔去餐敘，符合現行立法院公務車使用規定，若認為規範要界定更清楚，民進黨團支持也樂意配合。

監察委員遭爆濫用公務車引發爭議，有媒體報導，多位民進黨立委今年1月10日中午疑似濫用公務車，集體前往台北市的餐廳聚餐，共有10位綠委出席，其中至少4人遭目擊搭乘立法院公務車，包括吳思瑤、吳沛憶、黃捷與沈伯洋。

吳思瑤與民進黨團書記長陳培瑜下午在立法院接受媒體訪問。吳思瑤表示，要爆料不要搞烏龍，要爆料請負責任查證，立法院1月10日上午處理憲法訴訟法覆議案，中午空檔休息，下午進行投票；她請助理調出派車紀錄，當天並沒有使用公務車，而是搭計程車去餐廳，回程是搭其他立委共乘的車子回立院，立院都有派車紀錄可查。

吳思瑤說，現在藍營急切攻擊抹黑她，想為罷瑤添柴火，但也不要拿跟事實完全不符的事情來烏龍爆料。

吳思瑤表示，立院對立委使用公務車有明確界定，每一次車程往返不能超過100公里，超過要自付油錢，以及每個月都有時數上限；立委行程公務、私務夾雜，像是去某地方開會，中間剛好午餐必須用餐，再接續下一個行程，這是立委工作類型。

吳思瑤說，若要明確規範有吃飯就不能用公務車，大家可以好好討論，立法院長韓國瑜願意召集朝野黨團協商，好好把公務車使用要點，如何規範、界定更清楚，民進黨團樂見其成。

陳培瑜指出，「到底是使用公務車有罪，還是吃飯有罪？」如果吃飯有罪，呼籲所有藍白立委及媒體不要雙標；國民黨團總召傅崐萁2024年6月4日請國民黨立委吃飯，韓國瑜2024年10月11日與行政院長卓榮泰邀立委吃和解飯，上述飯局都有使用公務車。吳思瑤也補充說，還包括桃園市長張善政找國民黨立委到桃園吃飯。

此外，大罷免將進入第3階段投票，陸續傳出國民黨立委洪孟楷買廣告宣傳反罷免，傅崐萁被爆出席長照機構宣傳反罷免，國民黨立委徐巧芯被網紅四叉貓爆搭公務車參加宣講反罷免活動。

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吳思瑤上午在立法院舉行輿情記者會時表示，是否涉及濫用公務車，「徐巧芯要自己回答」，立委監督其他人跟面對自己，不應該是兩套標準，立委有無利用公務車做反罷免行動，相信在野黨委員自己比誰都清楚。

吳思瑤指出，國民黨立委嘴巴說不怕罷免，實際行動可看到是真切的害怕民意反撲，如果怕罷免，就在立法院起義來歸，撤回親中、違憲亂政的法案，支持國家安全的法案，這才是正辦。（編輯：林克倫）1140605