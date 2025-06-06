赴美出席能源會議 潘孟安：台灣準備好強化對美合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北6日電）總統府秘書長潘孟安赴美，5日出席「阿拉斯加永續能源會議」發表演說時表示，在強化印太地區能源韌性更扮演至關重要的角色，也符合台灣的能源安全的布局，台灣政府已經準備好持續加強對美合作關係。

總統府並指出，美方籌組高規格訪團並邀請國際夥伴共同訪問北坡，展現美國聯邦政府對阿拉斯加能源以及與國際夥伴共同強化能源安全合作的重視。潘孟安此行與美方官員就台美能源合作及永續發展等議題交換意見，彰顯台美在各層級、各領域的多元堅實夥伴關係。

總統府晚間表示，為強化美雙邊在能源轉型領域的全面合作夥伴關係，潘孟安與經濟部次長賴建信、中油公司董事長方振仁等人日前受美國能源部邀請函邀請，出席2025年6月2日至5日在美國阿拉斯加州安克拉治舉行的「阿拉斯加永續能源會議（Alaska Sustainable Energy Conference）」。

總統府指出，潘孟安5日上午應美國政府邀請在「阿拉斯加永續能源會議」中發表演說，潘孟安指出，穩健的台美關係、和平穩定的台海，不僅是印太區域乃至全球和平、穩定與繁榮的基石。

潘孟安說，台灣願意成為未來AI時代科技發展的支點，與美國共同鞏固在高科技及AI領域之領先地位。而阿拉斯加州得天獨厚的天然資源，在強化印太地區能源韌性更扮演至關重要的角色，也符合我國的能源安全的布局，台灣政府已經準備好持續加強對美合作關係。

他表示，面對極權主義擴張、氣候變遷、疫情等各種挑戰，期待台灣和美國繼續加強合作，發揮彼此的優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方的經濟韌性，並且帶動全球科技的進步發展。

最後，潘孟安也代表總統賴清德邀請與會人士訪台，以進一步了解及喜愛台灣。

總統府表示，潘孟安此次訪問除了於會議中發表演說外，更在美國時間2日在駐美代表俞大㵢的陪同下，應邀與美國能源部長萊特（Chris Wright）、內政部長柏根Doug Burgum、環保署長澤爾丁（Lee Zeldin）、阿拉斯加州州長鄧利維（Mike Dunleavy）、聯邦參議員蘇利文Dan Sullivan及其他夥伴國官員一同參訪美國阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察當地極地能源基礎建設。

透過 Google News 追蹤中央社

總統府指出，美方籌組高規格訪團並邀請國際夥伴共同訪問北坡，展現美國聯邦政府對阿拉斯加能源以及與國際夥伴共同強化能源安全合作的重視。

總統府表示，潘孟安此行與美方官員就台美能源合作及永續發展等議題交換意見，彰顯台美在各層級、各領域的多元堅實夥伴關係。（編輯：蘇龍麒）1140606