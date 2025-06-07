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凱道辦「盡情遊戲日」 總統：遊戲可讓孩子想像無限[影]

2025/6/7 16:25（6/7 17:12 更新）
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總統賴清德（圖）7日出席「2025盡情遊戲日凱道無極限」開幕儀式致詞表示，遊戲在孩子身心健康發展過程中扮演重要角色，可讓孩子發揮想像，「想像無限、能力才能夠無限」。中央社記者張皓安攝 114年6月7日
總統賴清德（圖）7日出席「2025盡情遊戲日凱道無極限」開幕儀式致詞表示，遊戲在孩子身心健康發展過程中扮演重要角色，可讓孩子發揮想像，「想像無限、能力才能夠無限」。中央社記者張皓安攝 114年6月7日
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（中央社記者溫貴香台北7日電）總統賴清德今天出席「盡情遊戲日凱道無極限」開幕儀式致詞表示，遊戲在孩子身心健康發展過程扮演重要角色，可讓孩子發揮想像，「想像無限、能力才能夠無限」。他笑說，盡情遊戲日應是「不盡興不歸」，今天下雨是「不濕不歸」。

台灣還我特色公園行動聯盟下午在凱道封街舉辦首屆「盡情遊戲日」，啟動特公盟10周年重要倡議「遊戲時間改革」，並響應聯合國訂定的6月11日「國際遊戲日」。

賴總統在衛生福利部長邱泰源，立委張雅琳、吳沛憶與台北市議員王閔生陪同下出席開幕儀式。儘管中午過後現場下雨，但孩子們冒雨玩起各項遊戲設施，笑聲不斷。

總統致詞時表示，去年聯合國才宣布每年6月11日是國際遊戲日，今天就在總統府前廣場舉辦盡情遊戲日，凱達格蘭大道常常是政治性活動，但今天用孩子的歡笑聲來取代，相信台灣社會都很支持。

總統提到，今天的遊戲安排應有盡有，有闖關區、遊戲區、閱讀區、繪畫區以及游泳區，並設置闖關攤位；地點選得很好，但台灣梅雨季也開始了，「盡情遊戲日」本來就應該「不盡興不歸」，但下雨可能變成「不濕不歸」。

總統說明，他非常支持將場地開放給親子來玩，也非常支持孩子有充分時間和空間來遊戲，這是孩子的權利。遊戲在孩子身心健康發展過程扮演重要角色，中央地方政府跟家長共同合作，提供充足遊戲時間與空間是必要的。

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總統指出，遊戲就是寓教於樂，遊戲除了促進孩子身體心靈健全發展，也讓孩子可以發揮想像，「想像無限、能力才能夠無限」，而孩子從小有充分時間跟家長在一起玩遊戲、也是很棒的事情。

總統強調，未來會責成相關單位，不論衛福部、教育部，也會跟地方政府合作，在特公盟的努力之下，務實有計劃地增加孩子的遊戲時間與空間。（編輯：林克倫、張若瑤）1140607

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總統賴清德（前右）7日下午在總統府前凱達格蘭大道出席「2025盡情遊戲日」活動，現場牽起小朋友的手，陪孩子一起走獨木橋。中央社記者張皓安攝 114年6月7日
總統賴清德（前右）7日下午在總統府前凱達格蘭大道出席「2025盡情遊戲日」活動，現場牽起小朋友的手，陪孩子一起走獨木橋。中央社記者張皓安攝 114年6月7日
影片來源：中央社
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