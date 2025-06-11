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鄭麗文成立黨外在野大聯盟：不為大罷免為捍衛民主

2025/6/11 12:52（6/11 13:32 更新）
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「黨外在野大聯盟」11日在台北舉行成立大會，前國民黨立委鄭麗文（圖）主持活動，呼籲眾人一同守護民主底線。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」11日在台北舉行成立大會，前國民黨立委鄭麗文（圖）主持活動，呼籲眾人一同守護民主底線。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
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（中央社記者劉冠廷台北11日電）前國民黨立委鄭麗文宣布組成「黨外在野大聯盟」，她今天表示，這不是為了大罷免成立的，希望能在未來關鍵的3到5年團結捍衛台灣民主；前中廣董事長趙少康說，反制大罷免可以變成第一場戰役，目的在建立制衡、監督的制度。

鄭麗文籌組「黨外在野大聯盟」，今天舉辦成立大會，現場除了馬英九基金會執行長蕭旭岑等多名發起人之外，包含游顥、賴士葆、陳玉珍、馬文君、林德福、鄭正鈐、牛煦庭、張啓楷、麥玉珍、高金素梅等國民黨、民眾黨與無黨籍立委，以及趙少康都到場支持。

鄭麗文致詞時說，什麼是黨外的精神，就是對於一黨專政的體制，連結所有統治者、執政黨之外的聲音，發揮制衡力量；當下執政黨逐漸走向法西斯化、沙文主義化，大家憂心不已，因此希望連結、團結所有在野力量。不是跟總統賴清德一樣才叫團結，這就是大家今天站在一起的原因。

鄭麗文表示，發起人來自不同的政治光譜，不是為了大罷免而成立的，希望能在未來關鍵的3到5年、台灣民主政治岌岌可危之時，大家團結起來，捍衛台灣的民主。

趙少康表示，相信組成黨外在野大聯盟的目標，不會只有反制大罷免，但大罷免可以變成在野大聯盟第一場戰役，而反制大罷免的目的，也是希望能建立制衡監督的制度。

趙少康致詞時，有民眾高舉標語，高喊「反對舔共集團」等口號，並與在場支持民眾爆發言語衝突，隨後抗議民眾被主辦單位請出場，活動才得以繼續進行；趙少康說，來鬧場就是沒有民主風度。

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蕭旭岑表示，雖然鄭麗文說不是為了大罷免，但大罷免非常重要，因為如果讓大罷免得逞，台灣就會陷入仇恨政治；大罷免本來是民進黨發動的政黨攻防，但現在變成侵害台灣利益的政治惡鬥，所以大家一定要站出來反對大罷免。

此外，前總統馬英九14日將率團前往中國大陸，參加海峽論壇，媒體報導，傳出對岸是以商量「馬習三會」為誘因，力邀馬英九出席。蕭旭岑受訪時表示，這幾天的消息全部是假消息，去年馬習就見面了，沒必要安排「馬習三會」，沒有安排相關活動。（編輯：翟思嘉、謝佳珍）1140611

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「黨外在野大聯盟」11日在台北舉行成立大會，眾人手拿白玫瑰合影，力拚守護台灣民主防線。中為前國民黨立委鄭麗文。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」11日在台北舉行成立大會，眾人手拿白玫瑰合影，力拚守護台灣民主防線。中為前國民黨立委鄭麗文。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」11日在台北舉行成立大會，前中廣董事長趙少康（圖）出席，並登台致詞。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」11日在台北舉行成立大會，前中廣董事長趙少康（圖）出席，並登台致詞。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」11日在台北舉行成立大會，馬英九基金會執行長蕭旭岑（圖）出席並登台致詞。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」11日在台北舉行成立大會，馬英九基金會執行長蕭旭岑（圖）出席並登台致詞。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」11日在台北舉行成立大會，北一女教師區桂芝（中）出席支持。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」11日在台北舉行成立大會，北一女教師區桂芝（中）出席支持。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」成立大會11日台大校友會館舉行，10日飛抵上海的網紅「館長」陳之漢以預錄影片的方式表達支持。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」成立大會11日台大校友會館舉行，10日飛抵上海的網紅「館長」陳之漢以預錄影片的方式表達支持。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」成立大會11日台大校友會館舉行，過程中有民眾到場抗議，持標語看板高喊「舔共大聯盟」，隨即被架離現場。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
「黨外在野大聯盟」成立大會11日台大校友會館舉行，過程中有民眾到場抗議，持標語看板高喊「舔共大聯盟」，隨即被架離現場。中央社記者鄭清元攝 114年6月11日
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