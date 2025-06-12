加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺
首頁 / 政治

立委指高職銲接教材錯誤百出 國教院允檢討

2025/6/12 12:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北12日電）民進黨立委林俊憲、林宜瑾等人今天說，高職機械群科採用的機械製造教科書錯誤百出、觀念落後，不僅專業術語未與國際標準接軌，更夾雜中國用語，混淆基本銲接觀念等，國家教育研究院應重新審查教材內容。

國家教育研究院副院長顏慶祥說，用過去的知識教導現在的學生，讓他們去適應未來的產業，這個觀念一定要趕快調整，對於立委所提，國教院會虛心接受並檢討，有這樣的檢視是好事，才有辦法讓孩子得到精準的知識，目前預計在18日請教科書業者、審查委員、業界專家等進行5方座談與討論，就從焊接教材內容修正開始。

顏慶祥也表示，立委建議希望增聘產業界人士作為教材審查委員，這是很好的建議，因為產業變化太快，而且技職教育的群科屬性與普通高中不同。

林俊憲、林宜瑾與台灣銲接協會標準委員會委員陳志鵬、中鋼焊材股份有限公司總經理莊士誠今天在立法院召開「高職銲接教材錯誤百出，促國教院全面重審教科書」記者會，提出相關說明。

林俊憲指出，現行高職機械群科使用機械製造的教科書，在市面上常見有3個版本，初步檢視銲接章節，至少有50處明顯錯誤，例如將「Welding Position」誤譯為「銲接位置」， 而非經濟部標準檢驗局訂定的國家標準譯名的「銲接姿勢」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

林俊憲認為，教科書內容有誤，審查委員應肩負最終把關的責任，建議未來建立不適任審查委員及不良出版社的淘汰機制。

林宜瑾說，國教院與國教署應全面共同檢視技術型高中課程內容，結合產業趨勢與時俱進；教育部也應針對技職教育政策啟動總檢討，讓教學與實務能結合，奠定國家技職教育發展的基石。（編輯：翟思嘉）1140612

#林俊憲
#國家教育研究院
#國教院
#民進黨
#立法院
#林宜瑾
#顏慶祥
林俊憲
大罷免將進入第3階段 民進黨號召青年夏日破浪罷免林俊憲、王定宇連署未達標 謝龍介：不送件
林宜瑾
助修復捷克古橋 李靜慧：文化版Taiwan Can Help立委促族群正義 籲政院速修法助西拉雅族正名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：