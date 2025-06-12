卓榮泰：建構在宅醫療生態系 落實分級醫療產業創新

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（中央社記者賴于榛台北12日電）行政院會今天通過「在宅醫療科技願景與行動」報告，行政院長卓榮泰表示，部會應落實建構永續在宅醫療科技生態系，將醫療與照護服務延伸至居家與社區、落實分級醫療制度，並帶動產業創新發展。

國科會在行政院會報告「在宅醫療科技願景與行動」，根據報告內容，國科會明年起將與經濟部、衛生福利部與數位發展部等共同推動「在宅醫療科技」政策，聚焦「科技創新」、「優化普及」、「基盤建置」3大主軸。

「科技創新」部分將導入創新智慧科技，擴大在宅醫療科技應用，並發展需求規格，增進基層醫護服務量能。「優化普及」重點是開發或優化滿足家戶需求且可負擔的產品，協助在宅醫療照護效益的產品擴散普及。「基盤建置」是要串接整合多元資訊流，加速醫療照護團隊協作效益，建立基層醫護應用網，形成在宅科技驗證場域。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，為實現「健康台灣」政策願景，透過在宅醫療科技相關政策，運用科技導入，協助醫療與照護服務延伸至居家與社區，有助落實台灣分級醫療制度，並帶動產業創新發展，打造民眾、醫護與產業三方面的良性循環。

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卓榮泰也提醒，部會應適時調整並優化政策工具與推動機制，由國科會續擔任跨部會整合角色，落實跨部會協作機制，定期滾動檢討推動成效，建構永續在宅醫療科技生態系。

國科會主委吳誠文昨天表示，目前是規劃明年投入新台幣10億元推動在宅醫療計畫，從偏鄉需求殷切的地方開始試辦，成功後就廣泛推動。（編輯：萬淑彰）1140612