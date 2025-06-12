政院擬修地方補助辦法 藍批違法亂紀絕不接受

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北12日電）行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，將納入財政均衡作為補助條件。國民黨團今天表示，行政院明確違反「地方制度法」與「財政收支劃分法」，不排除將補助辦法提升至法律位階，捍衛地方政府合法權益。

行政院主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」，引發地方反應。主計總處今天指出，辦法目前仍在研擬階段，會納入地方意見；同時也將檢討對地方計畫型補助款比例，因各縣市發展程度不同，為解決公平性問題，將納入財政均衡作為補助條件。

國民黨立法院黨團發布新聞稿指出，行政院明確違反「地方制度法」與「財政收支劃分法」相關規定，嚴重損害地方法定財政權與人民基本生存權。這就是惡整人民，國民黨團絕不接受。

國民黨團表示，已經總統府公告的「財政收支劃分法」及「114年度中央政府總預算」，行政院可以這樣說改就改，對地方政府一般性補助款可以說刪就刪，違法亂紀莫此為甚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨團指出，國民黨團全力支持地方政府捍衛合法權益，保障弱勢民眾基本的生存權，這是政府對人民基本的承諾，民進黨毀憲亂政，國民黨團絕對相挺地方政府力爭到底，不容民進黨繼續惡搞台灣、毀滅法制、殘害弱勢。

國民黨團表示，已經在彙整各地方政府相關意見，不排除將「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」提升至法律位階，修法捍衛地方政府合法權益，必要時以最優先法案處理，建立制度，斷絕民進黨上下其手的空間。（編輯：蘇龍麒）1140612