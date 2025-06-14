陳明祺出席全球安全論壇 闡述台海和平與穩定重要性

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（中央社記者吳書緯台北14日電）外交部表示，政務次長陳明祺應「全球安全論壇」邀請，出席布拉格論壇年會，13日在「台灣：全球穩定的關鍵課題」場次擔任與談人，強調面對日益升高的中國威脅，維持台海和平穩定不僅是台灣的責任，更是全球民主國家的共同要務。

外交部今天說明，陳明祺應中東歐知名智庫「全球安全論壇」（GLOBSEC）邀請，出席布拉格論壇年會，13日在「台灣：全球穩定的關鍵課題」（Taiwan: The Global Imperative for Stability）場次擔任與談人。

陳明祺說明，烏克蘭的經驗證明，沒有實質防衛能力的外交承諾無法阻止侵略行為，台灣必須持續強化自我防衛、深化國際合作，以達成有效嚇阻。本次論壇吸引逾百名參與者，現場討論熱烈，反映台灣議題在中東歐地區備受關注。

陳明祺表示，台灣嚇阻威權擴張策略有三，一是強化自我防衛能力，包括增加國防預算、軍隊改革及發展不對稱戰力；二是民主友盟展現團結，透過自由航行與外交聲援維持台海現狀；三是爭取國際社會對台灣參與國際組織的支持，避免台灣被孤立。

陳明祺呼籲各國共同採取行動加以預防，而不是在危機爆發後才做出反應，並強調各國支持台灣不是對台灣施加恩惠，而是為全球自由、法治與經濟穩定而戰。此外，台灣是國際上負責任的行為者，疫情期間以「Taiwan can help」精神積極提供各國協助，因此台灣不該被排除在國際組織外。

外交部表示，論壇與談人包括捷克參議院外交、國防與安全事務委員會主席費雪（Pavel Fischer）、烏克蘭國會國家安全、國防與情報委員會副主席Yehor Cherniev、愛沙尼亞國會國防委員會成員卡尤萊德（Raimond Kaljulaid）、烏克蘭前國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov），均對台灣表達支持，並強調民主國家團結一致、共同對抗威權主義擴張重要性。

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外交部說明，陳明祺除在GLOBSEC座談中發表專題演講外，也在與會期間與捷克在內多個歐洲國家政要進行雙邊會談，並接受媒體聯訪，傳達台灣對歐政策立場。

外交部指出，「全球安全論壇」聚集歐洲各國政要，共同就歐洲面臨的安全威脅進行交流對話的重要平台，是歐洲最重要的智庫之一；台歐關係日漸緊密，也都面對安全挑戰，台灣將持續與歐洲理念相近夥伴發展安全在內各面向夥伴關係，促進和平與繁榮，以共同對抗威權體制帶來的各項威脅。（編輯：潘羿菁）1140614