總統雜質說引發討論 潘孟安：沒有針對任何人事物

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（中央社記者王承中台北27日電）總統賴清德表示，透過選舉罷免「打掉雜質」，引發討論。總統府秘書長潘孟安今天表示，他要幫賴總統澄清，沒有針對任何人事物，大家不用過多揣測。國民黨團總召傅崐萁則說，希望不要再有高層人物提這件事情，因為現在台灣需要的是團結。

總統府秘書長潘孟安今天下午陪同司法院正副院長、大法官被提名人赴立法院先後拜會立法院長韓國瑜，以及國民黨立法院黨團。

由於總統賴清德日前發表「團結國家十講」第二講中，談到用民主淬鍊出國家團結的力量，要透過選舉罷免「打掉雜質」，引發各界討論。

潘孟安在陪同大法官被提名人拜會國民黨團時，有媒體詢問，賴總統的「雜質說」是否意指國民黨立委。潘孟安表示，今天是依慣例，陪同大法官被提名人赴立法院拜會國民黨團，但賴總統所謂的雜質說，是在形容百鍊成鋼的淬鍊過程，不知道為何被歪樓，這有很大的誤解。

潘孟安表示，他必須要幫賴總統澄清，沒有針對任何的人、事、物，所以大家不用過多揣測。目前國內外有很多的挑戰，需要朝野一起合作，賴總統心裡也一直謹記要如何讓國家前進，這是最重要的方向及目標。

傅崐萁則表示，國會同意權就是讓總統提名的大法官被提名人，能夠到國會，清楚表達自己過去的歷程、相關經驗，以及對相關事務的看法。目前有超過80%民眾認為應該維持死刑，這是民眾基本的期待，而大法官解釋死刑需一致決，是在悲劇家屬的傷口上撒鹽，讓很多凶犯逃脫死刑判決。

傅崐萁指出，這題也是大法官被提人在國會詢答當中的必考題，7位大法官被提名人要有很明確的立場跟回答。

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傅崐萁表示，立委都是經由人民票選出的國會議員，相信其中沒有所謂的雜質，如果某些立委是雜質，那選民是否也是雜質。所以他希望這件事情，不要再有高層人物提這件事情，因為現在台灣需要的是團結。

傅崐萁指出，國民黨團誠摯呼籲，有任何時間要舉行團結國家的國是會議，國民黨團都很誠摯的，在不設條件的情況下，願意參與，共商國是，共體時艱，共同解決國家所面對的難題，讓人民渡過重大危機。（編輯：林興盟）1140627