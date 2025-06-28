林右昌：與罷團合作護國遶境 公民力量展現

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北28日電）民進黨秘書長林右昌今天說，民進黨與罷團合作舉辦「護國大遶境」行動，這是公民力量的展現，希望國人響應參與，民進黨所有黨公職也全力以赴一起支持參與；至於總統賴清德是否參與大罷免活動，他說，目前沒有聽到這樣的規劃。

反共護台志工聯盟發起為期16天的「護國大遶境」將於7月4日在花蓮誓師出發，與31個罷免團體以順時針方向繞台一周，預計7月19日回到台北市青島東路。

林右昌今天下午在民進黨全代會前受訪表示，接下來在7月4日到7月19日，民進黨與罷團合作舉辦護台遶境的行動，這是公民力量的展現，非常希望所有國人用有創意的想法參與行動。

林右昌說，參與方式非常多，可以陪著一起遶境或當KOL直播；每個人都可以發揮自己的創意與力量，參與這場重要的公民行動，他也會在適當時間一同參與。

他說，民進黨向來做為公民團體最堅實的後盾並與公民同行，遶境行動到了各縣市地方，他相信所有黨公職也全力以赴、一起支持參與。

媒體追問，賴總統的團結十講活動，是否替大罷免添柴火；林右昌說，賴總統的團結十講是站在總統高度，希望把所有與國家重大相關議題，透過說明讓所有國人有清楚認識了解，賴總統是站在這樣的高度進行講話，每個題目都有背後深刻的用意，這一點大家可以看到並且體會到總統的苦心。

對於在野陣營質疑賴總統十講的「雜質說」，林右昌說，反共護台、自由民主是2300萬台灣同胞的共識，也是最大公約數，若不反共不護台，所有人民會看得非常清楚。

媒體關注黨主席賴清德是否會參與大罷免，林右昌說，目前沒有聽到這樣的規劃。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，近年來政壇傳出數起民代涉嫌詐領助理費案，其中不乏親人當人頭的狀況，民進黨主席賴清德在今年初下令黨公職宣布禁用三親等以內親屬任公費助理，並擬納入黨章中，雖給出半年調整期，黨內反彈仍大，今天民進黨全代會中，中央黨部並未有相關提案、也未進一步討論，形同暫緩。

對此，林右昌受訪時表示，牽扯到黨內規範，都還在討論當中，依照相關程序完成就會提出。（編輯：翟思嘉）1140628