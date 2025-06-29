台英經貿對話29日登場 英商貿副大臣將晉見賴總統

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（中央社記者陳韻聿倫敦29日專電）第27屆台灣與英國次長級經貿對話29至30日在台北舉行，英國商業暨貿易部主責貿易政策與經濟安全的副大臣亞歷山大率團訪台，期間將晉見總統賴清德。

亞歷山大（Douglas Alexander）另將見證駐英代表姚金祥與英國駐台代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）在台北實體簽署聚焦投資、數位貿易，以及能源和淨零碳排等3大領域的「提升貿易夥伴關係支柱」（ETP Pillars）。

台英於2023年建立「提升貿易夥伴關係」（ETP），初步議定即以投資、數位貿易、可再生能源和淨零碳排為3大重點強化合作領域。

亞歷山大行前發布聲明指出，台英之間有長久的貿易關係，雙邊貿易額更在去年創歷史新高。不過，英國企業還有更多機會，可善加運用台灣這個富有活力的經濟體所蘊含商機。

亞歷山大提到，台英ETP的3大支柱有助促進英國在相關領域的貿易活動，而它們正是驅動英國經濟成長的其中幾個主要領域。

據英國商貿部19日發布的最新統計，台英雙邊進出口貿易額去年達93億英鎊（約新台幣3700億元），年成長率7.7%。台灣是英國的全球第33大貿易夥伴。

就在台英即將舉行經貿對話之際，英國政府26日發布自2020年脫離歐洲聯盟（EU）以來第一部貿易戰略，其中提到擬於「（今年）秋天」與台灣討論如何進一步發展ETP。台英ETP的3大支柱呼應英國貿易戰略所揭示，聚焦對英國經濟成長貢獻最多、成長最快速的貿易領域。

亞歷山大將與經濟部政務次長江文若共同主持台英經貿對話。英國商貿部形容台灣是全球性的「關鍵市場」，台灣去年是全球第22大經濟體，並在數位科技、先進製程等驅動經濟成長的領域居全球領先地位。透過ETP及經貿對話，英國擬強化與台灣的貿易、投資和經濟合作。

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台英自1991年起常態舉行次長級年度經貿對話，並在倫敦、台北輪流舉辦。

英國商貿部另指出，就在亞歷山大訪台前，台英貿易數位化領航計畫（UK-Taiwan Trade Digitalisation Pilot）也執行告一段落。英國企業未來將可與台灣進行更現代化的貿易活動，透過更廣泛的數位化資料交換提升貿易效率，減少紙本作業衍生的時間、人力和其他成本。（編輯：唐佩君）1140629