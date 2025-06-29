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在野指與公民同行製造對立 綠批反民主又不知悔改

2025/6/29 12:57
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（中央社記者葉素萍台北29日電）兼任民進黨主席的總統賴清德宣示與發起罷免的公民同行，在野黨質疑這是製造對立。民進黨今天表示，「反民主又不知悔改的中國國民黨，該罷」，為了台灣、為了民主，大家都該站出來，同意罷免國民黨立委。

民進黨今天透過官方臉書專頁發文指出，當民進黨宣示要「與公民同行，一起承擔守護國家的責任」時，從國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜到民眾黨主席黃國昌都急著跳腳，破口大罵這是「製造對立」，朱立倫還說「難道反罷免不是公民嗎？」

民進黨表示，任何的民意民進黨當然都尊重。但國民黨的政治人物們是否要先拿鏡子照照自己，國民黨口中的「反罷免」，事實上是「從來不知道自我檢討」，更「報復式惡罷」民進黨立委、議員。結果所有的報復，都因為抄襲、造假、死亡連署而沒有得逞。面對基層幹部紛紛被羈押、被起訴的事實，朱立倫卻裝死到底。

民進黨反問，國民黨自己作弊失敗，現在開始用力宣傳「不同意罷免」，「請問國民黨拿什麼臉，要求公民挺你們的不同意？是要公民跟你們一起挺抄襲、挺造假、挺違法嗎？」

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民進黨質疑，朱立倫領導的國民黨就是抄襲黨、造假黨，支持國民黨「不同意罷免」訴求，就是挺抄襲、挺造假；藍營縣市長盧秀燕、蔣萬安、侯友宜、張善政，如果不敢反對公然違法作弊的國民黨中央，也是在挺抄襲、挺造假。

民進黨說，大規模抄名冊、偽造罷免連署，不但是違法行為，更完完全全是在破壞民主制度、踐踏公民意志。根據台中地檢署的起訴書，國民黨有「教學中心」，有指令說要用「不同顏色的筆」抄寫、刻意用「不同筆跡」穿插偽簽，更「避免抄寫80歲以上黨員的資料」等，如此罪證確鑿，基層幹部已一一認罪，整個國民黨中央還在裝沒事。（編輯：林淑媛）1140629

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