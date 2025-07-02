護國大遶境 賴清德下動員令：保台香燈腳站出來
2025/7/2 15:33（7/2 16:28 更新）
（中央社記者葉素萍台北2日電）公民團體發起的「護國大遶境」4日將從花蓮出發，順時針繞行台灣。身兼民進黨主席的總統賴清德今天下達動員令，他希望全體黨公職以實際行動聲援，並號召所有「保台香燈腳」站出來。
反共護台志工聯盟發起為期16天的「護國大遶境」將於7月4日在花蓮誓師出發，與31個罷免團體以順時針方向繞台，預計7月19日回到台北市青島東路。
民進黨今天召開中常會，賴清德指出，他在上週的全代會已表示，民進黨必須要與公民同行，一起承擔守護國家的責任。公民團體4日所發起的「護國大遶境」，將從花蓮開始出發，順時針繞行台灣。民進黨也要配合公民團體的規劃，向民眾說明國家所面臨的挑戰。
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賴清德說，他希望全體黨公職，當大遶境的車隊來到自己的縣市時，能以實際行動聲援，並號召所有「保台香燈腳」站出來，一起為他們加油打氣。
賴清德強調，在協助公民團體的罷免活動時，應以在地的公民團體為主，配合他們活動的規劃，給予最大的協助。（編輯：謝佳珍）1140702
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