台灣草蝦之父廖一久貢獻大 獲頒日經亞洲獎

「台灣草蝦之父」中研院院士廖一久（右）29日在東京獲頒日本經濟新聞社主辦的「日經亞洲獎」。82歲的他表示，很高興這年紀還能得此大獎。中央社記者楊明珠東京攝 108年5月30日

（中央社記者楊明珠東京29日專電）有「台灣草蝦之父」美譽的中研院院士廖一久今天在東京獲頒日本經濟新聞社主辦的「日經亞洲獎」。82歲的他今天獲獎後表示，很高興這年紀還能拿到此大獎。

第24屆「日經亞洲獎」今天在東京帝國飯店舉辦頒獎典禮，日經亞洲獎每年從科技、經濟、文化與社會這3個單元頒予個人或團體，以表揚得獎人為亞洲的發展與穩定、區域建設做出貢獻，得獎人可獲300萬日圓（約新台幣87萬元）。今年日經亞洲獎科技單元得主是廖一久。

廖一久發表得獎感言時表示，感謝年輕時能夠拿到獎學金到日本深造。談到自己將研發的養殖技術開放給水產養殖業者分享一事，他表示，那是基於取之於民、用之於民的想法，那樣做才能將技術推廣出去。

廖一久後來對媒體表示，在這年紀還能拿到這個大獎，感到非常開心，他希望政府能重視包括水產養殖在內的農業發展，不要只偏重資訊科技（IT）產業。

廖一久是獲得日本三重大學教授吉松隆夫推薦角逐日經亞洲獎，審查委員之一的日本理化學研究所理事長松本紘表示，廖一久除了對台灣做出貢獻，也為亞洲及日本帶來很大發展，尤其他不藏私，將研發的養殖技術開放給亞洲水產養殖業者分享，堪稱「亞洲水產養殖之父」。

松本盛讚廖一久的貢獻，認為現在日本人在餐桌上吃得到草蝦和泰國蝦，還有烏魚子都是託廖一久之福，所以在審查時，評審一致通過他獲獎。

廖一久出生於日本，4歲隨雙親返台，在台中豐原長大，1962年到東京大學留學，取得農學博士學位，1968年返台於水產試驗所服務，一年內就領先全球成功研發出草蝦人工繁殖技術，並將東港分所打造成亞洲首屈一指的養殖研究中心。他現在是世界科學院院士、中研院院士、海洋大學終身特聘教授。

廖一久2014年榮獲日本政府頒發的旭日中綬章，2017年成為日本水產增殖學會榮譽會員。

廖一久的妻子趙乃賢拿到東京大學農學博士學位，是水產試驗所第一位女性技正研究員，也是台灣水產界「低溫生物學」專家，兩人是水產試驗所同事，在人工養殖技術上的研究做出極大貢獻。

廖一久的胞弟是廖了以，曾任台中縣長、內政部長、總統府秘書長、國民黨秘書長，亞東關係協會（現已改名台灣日本關係協會）會長。

本屆日經亞洲獎經濟單元的得主是印尼叫車業者Go-Jek創辦人兼執行長納迪姆（Nadiem Makarim）。文化社會單元得主是菲律賓資助年輕電影工作者的Cinemalaya基金。

日經亞洲獎歷屆得主當中，之前台灣人得獎的有奇美創辦人許文龍、台積電董事長張忠謀、交通大學教授張俊彥、台灣大學教授陳定信、中研院前院長翁啟惠、院士賴明詔等人。（編輯：劉學源）1080530