資策會開發智慧廁間應用 桃機航廈年底導入

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）資策會運用NB-IoT技術，開發智慧廁間應用解決方案，目前已在松山機場、大安森林公園等全台共20處場域使用，預計今年底前在台灣桃園機場航廈導入智慧廁間方案。

為協助站務人員解決廁所客訴問題，財團法人資訊工業策進會數位服務創新研究所團隊運用NB-IoT技術，研發智慧廁間應用解決方案，目前已在松山機場、大安森林公園、觀光景點以及台鐵台北車站、松山車站、宜蘭車站等全台共20處場域應用。

今年在經濟部工業局物聯網智造基地計畫支持下，技術移轉資策會運用國產IC晶片研發的智慧廁間NB-IoT應用解決方案，落實雲端運算派送服務，促進智慧化管理大型公共場域，預計今年底前在台灣桃園機場航廈導入智慧廁間方案。

資策會指出，以台鐵為例，清潔人員可透過智慧廁間解決方案，從根本面處理、補充消耗品，有效解決7成廁間客訴。對清潔排班人員而言，透過廁間清潔頻率的數據分析，可協助精進2成閒置人力排班問題。

資策會團隊從2017年開始，設計紅外線廁紙偵測模組，並搭配概念驗證POC（Proof of concept）方式，即時偵測目前使用量狀況，搭配清潔人員的隨身裝置，導入LINE Notify服務功能，強化應用效果。（編輯：楊玫寧）1080727