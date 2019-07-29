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首頁 / 科技

愛德萬開發者大會 美國新加坡場展攤一位難求

最新更新：2019/07/29 12:16

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）半導體測試設備大廠愛德萬（Advantest）主辦VOICE 2019開發者大會，今年美國和新加坡場參展攤位一位難求，場次破紀錄，共有91篇論文獲選並受邀在技術議程公開發表。

愛德萬測試今天發布中文新聞稿指出，今年VOICE 2019開發者大會首度移師美國亞利桑納州斯科斯岱（Scottsdale）和新加坡舉辦，本屆參展攤位一位難求，參觀人數其中6成是愛德萬測試的客戶與合作夥伴。美國場發表66篇技術論文；新加坡場有25篇技術論文發表。

VOICE 2019共計收到164篇摘要投稿，最後有91篇獲選並受邀至技術議程公開發表。兩場次合計有44%的論文作者或共同作者是來自愛德萬測試的23個企業客戶。

除了技術議程外，兩場夥伴博覽會也是VOICE特色之一，並首次舉辦科技座談 （Technology Panel Discussion），會場設置32座科技互動站（Technology Kiosk），也創下歷屆紀錄。

愛德萬測試指出，今年的贊助商共有32家企業，是歷年來最多，其中12家是首次贊助。

在斯科斯岱的閉幕頒獎儀式上，VOICE指導委員會將本屆驚艷獎頒給英特爾（Intel）的奧蘭斯基（Oded Olansky）。英特爾是愛德萬測試重要客戶之一。（編輯：郭萍英）1080729

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