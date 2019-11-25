iPhone傳5G版記憶體升級 SE2版明年3月亮相

（中央社記者鍾榮峰台北2019年11月25日電）蘋果明年新機進展備受矚目，外媒引述分析師預估，明年5G版iPhone可能名為iPhone 12系列，RAM記憶體提升到6GB；此外，iPhone SE2可能在明年2月量產、3月推出。

國外科技網站MacRumors引述巴克萊（Barclays）分析師柯蒂斯（Blayne Curtis）造訪亞洲供應鏈的研究筆記指出，明年蘋果可能推出名為iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max的新機種，其中RAM記憶體內建容量將提升到6GB，比目前的iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max的4GB容量要大。

此外，新機種iPhone 12 Pro系列將支援背面3D臉部辨識的感測元件，以及支援毫米波（mmWave）的5G頻譜規格。柯蒂斯預期，5G版iPhone可能在明年9月亮相。

不過MacRumors指出，分析師並未詳細指出明年新款iPhone是否同時支援sub-6GHz的5G頻譜規格、或是只有其中一項。

柯蒂斯預期，iPhone SE2新機可望明年2月量產，預估3月推出，iPhone SE2 將內建A13處理器及3GB容量的RAM記憶體，採用4.7吋螢幕及觸控Touch ID主鍵設計。

國外科技網站Appleinsider日前引述科技部落客格斯欽（Benjamin Geskin）推特貼文指出，蘋果正在測試樣品，明年新iPhone可能採用臉部辨識Face ID；此外，天線設計材質改變，用以支援5G。

展望5G版iPhone出貨表現，美系外資法人日前預期，明年9月蘋果可能推出3款5G版iPhone，估第一年5G版iPhone在美國的出貨量約2500萬支，第2年估可到4600萬支，第3年出貨量上看7000萬支。

展望iPhone SE2出貨表現，天風國際證券分析師郭明錤日前報告預估，明年iPhone SE2出貨量至少2000萬支，樂觀情況將達到3000萬支。新款iPhone SE2售價估約399美元起（約合新台幣1.22萬元）。

展望蘋果新品趨勢，分析師預期，到明年第3季蘋果每季將推出新品，其中明年第1季將公布iPhone SE2、搭配飛時測距（ToF）功能的iPad Pro產品；第2季將推出搭配剪刀腳鍵盤的MacBook新品，以及蘋果與第三方品牌合作的擴增實境（AR）頭盔；第3季將推出5G版iPhone。（編輯：張良知）1081125