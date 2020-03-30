遠距辦公防疫浪潮 Google提建立制度等3方針

（中央社記者江明晏台北30日電）因應疫情，許多企業改採遠距辦公模式或模擬實施，以便維持營運，Google提供企業「建立遠端工作環境與制度」、「有效善用數位工具」、「提升視訊會議效率」等建議。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情延燒，為企業營運及發展帶來衝擊，勤業眾信聯合會計師事務所發布「新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查」報告指出，超過8成企業認為，提供員工彈性的工作方式是當務之急。

Google提出3大建議，包括「建立遠端工作環境與制度」、「有效善用數位工具」、「提升視訊會議效率」，其中，在制度建立上，要確保員工工作更順暢並維繫團隊關係，舉例來說，每天開會，讓同事間保持聯絡，因為在家工作容易與世隔絕，透過視訊會議露面、分享相關內容，並提出問題，可保持同事互動。如果因時區問題導致無法全員參加會議，也可以在確認參與者同意錄影的情況下，錄下會議過程。

Google指出，還可分享目標並按時更新進度．運用聊天群組或共享文件，記錄工作進展讓團隊彼此掌握並密切注意追蹤項目，也可以架設內部網站，將重要資訊與資源整合到團隊的資訊中樞。

Google也推廣繼續保持良好的職場禮儀，需要聯繫團隊時先詢問是否方便說話，並先檢查日曆活動再安排會議時間，以免發生時間衝突。

Google表示，遠距工作時最大的挑戰之一就是團隊成員分散各地，無法即時溝通和給予回饋，對於檔案管理與專案管理均造成挑戰。企業可善用團隊協作的數位工具及實務應用，建立一套制度後進行教育訓練，讓遠距辦公能有效推展。

具體措施上，Google建議，可事先建立團隊群組、共用雲端硬碟、檢查重要文件的分享權限、建立協作平台讓團隊公告最新資訊、展示小組作業成果等。

遠端連線會議時，Google建議，呈現與會人員及簡報畫面能加強會議溝通的效率，使用者並可將錄下來的影片存放在 Google 雲端硬碟，會後將影片分享給無法參與的人員，讓他們會後也能快速了解進度。

因應遠距員工彈性工作方式的需求，中華電信與微軟也攜手合作為客戶量身打造防疫資通訊解決方案，推出「企業通訊防疫包2.0」、「企業遠端辦公包」、「企業安心備份包」等服務，瞄準相關商機。（編輯：楊玫寧）1090330