藍色創新實驗船MS Porrima到高雄 宣揚永續理念

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「藍色經濟」創始人剛特．鮑利及其零排放、且搭載多種創新環保技術的實驗船MS Porrima受邀停泊高雄港9號碼頭。中央社記者曾以寧攝 111年1月3日

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（中央社記者曾以寧高雄3日電）「藍色經濟」創始人剛特．鮑利及其零排放、且搭載多種創新環保技術的藍色創新實驗船MS Porrima受邀停泊高雄港9號碼頭，盼喚起重視海洋資源永續、啟發創業家打造新商業模式。

「藍色經濟」創始人剛特．鮑利（Dr. Gunter Pauli）及其藍色創新實驗船MS Porrima進行第4次環球航程，從大阪出發、以台灣作為首站，在宏碁公司與高雄市政府邀請下，昨天停抵高雄港9號碼頭，並在今天舉辦記者會。高雄市長陳其邁與宏碁創辦人施振榮、董事長陳俊聖，透過視訊與船上鮑利進行藍色創新交流分享。

陳其邁致詞表示，MS Porrima是一艘希望之船，結合綠能跟環境永續概念，以零浪費、零碳排的方式，作為永續藍色海洋的代言，讓人們看到藍色經濟如何影響生活，也讓地球更加永續、美好。陳其邁說，未來不管是能源轉型或綠電開發，新科技應用會加速邁向2050淨零排放目標的可能性。

施振榮表示，他與鮑利是相識30多年好友，希望透過鮑利對全球環境變遷現況諸多創新辦法，能夠在這個瞬息萬變的時代，啟發新一代科學家、創業家和台灣各界。

為了配合防疫規範，鮑利從船上透過視訊表示，Porrima是羅馬神話中「保護未來之神」的名字，盼透過它證明永續經營不只可行，而且會帶動更多的未來。他也說，期盼未來能與各界夥伴一起提升實踐力、擴張規模、促進產業轉型，並且希望在MS Porrima離開台灣之後，台灣能繼續發展永續經濟。

陳俊聖則表示，宏碁向來非常重視環保、永續等相關議題，旗下商用筆電TravelMate Vero已於部分零件採用海廢回收塑膠（Ocean Bound Plastic），2022年擴大將海廢回收塑膠導入產品線。

根據宏碁提供資料，MS Porrima是第一艘靠太陽能環行世界的船舶，且是實驗性零排放環保船，有著全球唯一36公尺雙體船造型、集結許多創新綠能科技，並搭載許多未來性趨勢技術。

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其中包括利用太陽能、人工智慧風箏及從海水分解氫氣等再生能源航行，且能透過微流體技術捕捉海洋中的奈米塑膠顆粒作為燃料，有模仿鯨魚和海豚用氣泡、只捕公魚的技術，並有可以看見水下世界的3D視覺系統等。

MS Porrima已完成3次環球航程，並為2025大阪世博會宣傳大使，離台後將前往杜拜港。宏碁表示，透過其此行來到四面環海的台灣，希望喚起國人對海洋汙染、海洋資源永續重視，也希望啟發創業家打造新的商業模式。（編輯：郭諭儒）1110103

「藍色經濟」創始人剛特．鮑利（Dr. Gunter Pauli）及其零排放、且搭載多種創新環保技術的藍色創新實驗船MS Porrima受邀停泊高雄港9號碼頭，高雄市長陳其邁（左）等人3日在記者會上，透過視訊與船上鮑利進行藍色創新交流分享。中央社記者曾以寧攝 111年1月3日