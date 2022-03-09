戴口罩也能解鎖iPhone iOS 15.4下週更新
2022/3/9 08:25（3/9 09:11 更新）
蘋果預告iOS 15.4將於下週更新，使用者戴口罩也能解鎖手機。（示意圖／圖取自unsplash圖庫）
（中央社記者吳家豪台北9日電）蘋果公司（Apple）今天在線上發表春季新產品，並預告iOS 15.4將於下週免費更新；根據先前釋出的開發者測試版本，iOS 15.4可啟用全新口罩版Face ID選項，iPhone用戶即使戴口罩也能解鎖手機，不必再動手輸入密碼。
蘋果同時預告iPadOS 15.4和macOS 12.3將於下週推出，使用者更新後就能透過「通用控制」功能，使用同一組滑鼠和鍵盤在Mac和iPad之間操作，無須進行任何設定。使用者並可以在裝置間拖放內容，例如在iPad上用Apple Pencil繪製素描後，直接拖放至Mac的Keynote簡報裡。
根據國外科技網站MacRumors報導，iOS 15.4口罩版Face ID會掃描用戶眼睛周圍區域進行辨識，用戶必須注視螢幕，即使配戴一般眼鏡也能完成辨識，但不能配戴太陽眼鏡。
值得注意的是，口罩版Face ID僅限iPhone 12系列及後續機種啟用；除解鎖手機外，也可用於Apple Pay行動支付交易和第三方App登入驗證。（編輯：張良知）1110309
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