蘋果M1 Ultra頂級晶片亮相 首搭Mac Studio桌機[影]

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影片來源：Apple

（中央社記者吳家豪台北9日電）蘋果公司今天在線上發表自行設計的M1 Ultra晶片，透過UltraFusion封裝架構連結2顆M1 Max裸晶，打造出全球最強大的個人電腦（PC）晶片，首款搭載產品是Mac Studio桌上型電腦。

蘋果（Apple）今天在線上舉行春季發表會，以Apple TV+新內容揭開序幕，接著發表支援5G的第3代iPhone SE平價手機、全新綠色iPhone 13系列、搭載蘋果設計晶片M1的第5代iPad Air平板電腦，重頭戲則是推出M1 Ultra晶片、Mac Studio桌上型電腦和Studio Display顯示器。

蘋果透過新聞資料說明，提升性能最常見的方法是用主機板連接兩顆晶片，但通常會產生相應的龐大代價，包括延遲變高、頻寬降低、耗能增加。

M1 Ultra是蘋果M1晶片系列的最後一款產品，UltraFusion封裝架構採用矽中介板連接2顆M1 Max晶片的裸晶，可同時傳遞超過1萬個訊號，提供每秒2.5TB的超低延遲和處理器間頻寬，是業界頂尖多晶片互連技術頻寬的4倍以上，這使得M1 Ultra可以被軟體視為單一晶片，開發人員無須重寫程式碼就能充分發揮性能。

首款搭載M1 Ultra晶片的產品是蘋果今天發表的Mac Studio桌上型電腦，高度僅3.7吋，配備雙離心風扇散熱系統、氣流通道，機殼背面與底部超過4000個散熱孔能引導氣流穿越內部零組件，幫助高性能晶片散熱。

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蘋果今天也發表Studio Display顯示器，配備27吋5K Retina螢幕，擁有全螢幕設計和超窄邊框，內建支架讓使用者能將顯示器傾斜30度。Studio Display搭載A13仿生晶片，內建的1200萬像素超廣角相機支援「人物居中」功能，使用者就算移動，也能自動在螢幕上保持置中，讓視訊通話更有互動參與感。

Mac Studio可選擇搭配M1 Max或M1 Ultra晶片，售價新台幣5萬9900元起；Studio Display售價4萬5900元起。2款產品將於日後在台灣開放訂購。（編輯：趙蔚蘭）1110309

蘋果9日也發表Mac Studio桌上型電腦以及Studio Display顯示器。（圖取自Apple網頁apple.com）