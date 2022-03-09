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iPhone 13出新色iPhone SE支援5G 台灣18日首波開賣[影]

2022/3/9 08:13（3/9 09:11 更新）
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iPhone 13推出墨綠新色。（圖取自Apple網頁apple.com）
iPhone 13推出墨綠新色。（圖取自Apple網頁apple.com）
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（中央社記者吳家豪台北9日電）蘋果公司（Apple）今天發表第3代iPhone SE智慧型手機，售價新台幣1萬3900元起，配備A15晶片、5G連網能力及更長的電池續航力，台灣為首波開賣國家之一，將於11日開放預購、18日開始供貨。

蘋果同時推出松嶺青色iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max，以及綠色iPhone 13和iPhone 13 mini，也將於11日開放預購、18日開始供貨。

根據蘋果提供的資料，第3代iPhone SE配備4.7吋顯示器，採用目前智慧型手機裡最堅固的前後玻璃，與iPhone 13 Pro及iPhone 13的機背材質相同；具備IP67等級的防潑抗水與防塵效果，並搭載Home鍵及Touch ID指紋辨識功能。

iPhone SE搭載以A15仿生晶片驅動的全新相機系統，配備1200萬像素與f/1.8光圈的廣角相機，提供智慧型HDR 4、攝影風格、深度融合等技術，以及可辨識人臉的「人像」模式。

iPhone SE有3種內建記憶體容量，包括64GB、128GB、256GB，台灣售價分別為1萬3900元、1萬5500元、1萬9000元，外觀有午夜色、星光色和紅色。

澳洲、加拿大、中國大陸、法國、德國、印度、日本、英國、美國、台灣及其他超過30個國家和地區的消費者可從3月11日晚間9時開始預購iPhone SE，並將於3月18日開始供貨。（編輯：張均懋）1110309

影片來源：Apple
蘋果公司9日發表第3代iPhone SE智慧型手機，售價新台幣1萬3900元起。（圖取自Apple網頁apple.com）
蘋果公司9日發表第3代iPhone SE智慧型手機，售價新台幣1萬3900元起。（圖取自Apple網頁apple.com）
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