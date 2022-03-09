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iPad Air 5升級M1晶片 台灣上市時間未定[影]

2022/3/9 08:23（3/9 08:40 更新）
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蘋果公司9日發表第5代iPad Air平板電腦。（圖取自Apple網頁apple.com）
蘋果公司9日發表第5代iPad Air平板電腦。（圖取自Apple網頁apple.com）
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（中央社記者吳家豪台北9日電）蘋果公司（Apple）今天在線上發表第5代iPad Air平板電腦，搭載由蘋果設計的M1晶片，可大幅提升效能，台灣售價新台幣1.79萬元起，但上市時間未定，不在首波開賣國家之中。

蘋果指出，第5代iPad Air搭載10.9吋顯示器，與前一代產品相比，8核心的中央處理器效能可提升60%，8核心繪圖處理器繪圖效能可提升最高2倍。

iPad Air另一項新功能是支援「人物居中」的1200萬像素超廣角前置相機，會自動平移，讓使用者移動時也能保持在畫面裡；當其他人加入畫面時，相機也會偵測到並將鏡頭拉遠，方便其他人參與對話。

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第5代iPad Air支援5G連線，且USB-C連接埠比上一代速度提升最高2倍，數據傳輸速度每秒可達10Gbps，能更快匯入大型照片和影片。Touch ID置於iPad Air的頂端按鈕，可以解鎖iPad Air、登入App或使用行動支付服務Apple Pay。

iPad Air Wi-Fi機型售價1萬7900元起，Wi-Fi+行動網路機型售價2萬2900元起，共有64GB與256GB兩種規格，將於日後在台灣上市。（編輯：趙蔚蘭）1110309

影片來源：Apple
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