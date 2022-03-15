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口罩版Face ID正式登場 iOS 15.4開放更新

2022/3/15 14:33（3/15 14:42 更新）
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Apple 15日釋出iOS 15.4作業系統更新，iPhone 12和後續機型可使用口罩版Face ID臉部辨識。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
Apple 15日釋出iOS 15.4作業系統更新，iPhone 12和後續機型可使用口罩版Face ID臉部辨識。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者吳家豪台北15日電）蘋果公司（Apple）今天釋出iOS 15.4作業系統更新，iPhone 12和後續機型可使用口罩版Face ID臉部辨識，用於解鎖手機、在App及Safari使用行動支付服務Apple Pay和密碼自動填寫。

iOS 15.4也提供新的表情符號，且FaceTime可直接從支援的App啟動「同播共享」功能。在iPhone XS、iPhone XR、iPhone 11和較新機型上，語音助理Siri可在離線時提供時間和日期資訊。

用戶更新iOS 15.4後，「健康」App將支援「歐盟數位新冠證明」，可以下載並儲存可驗證的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗紀錄、檢驗結果和康復紀錄。「錢包」App中的COVID-19疫苗卡也會支援「歐盟數位新冠證明」格式。

其他針對iPhone的增強功能包括Safari網頁翻譯新增支援義大利文和繁體中文；可從「設定」管理iCloud自訂電子郵件網域；「放大鏡」中的特寫功能會使用iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max上的超廣角相機，可以看到較小的物體。（編輯：趙蔚蘭）1110315

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