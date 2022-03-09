Apple發表會新品一次看 iPhone SE售1萬3900元起、iPad Air有5色[影]

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蘋果8日線上春季發表會發表新平價iPhone SE和新款iPad Air。圖為新iPhone SE。（圖取自Apple網頁apple.com）

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（中央社加州古柏迪諾8日綜合外電報導）蘋果今天舉行線上春季發表會，新平價iPhone SE和新款iPad Air亮相。

路透社報導，新平價iPhone SE售價429美元，略高於前一款iPhone SE的399美元，18日開始出貨。

新款iPhone SE支援5G行動網路，搭載A15 Bionic晶片，4.7吋顯示螢幕，Touch ID配備Home鍵。

新iPad Air搭載M1晶片，並支援5G行動網路，使其成為蘋果首款提供5G機型的iPad，並提供5種配色，前鏡頭也搭載1200萬畫素廣角鏡。

新iPad Air搭載iPad Pro上的M1晶片，相較A14仿生晶片，提升了60%效能。

新款iPad Air起跳價仍是599美元，18日開始出貨。

蘋果也發布了墨綠新配色的iPhone 13。

台灣官網也公布售價，新iPhone SE售價新台幣1萬3900元起；iPad Air售價新台幣1萬7900元起。（譯者：陳政一）1110309

影片來源：Apple

圖為新款iPad Air。（圖取自Apple網頁apple.com）