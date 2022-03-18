台灣加密貨幣交易平台MaiCoin 評估赴美掛牌上市

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（中央社記者江明晏台北18日電）台灣最大的加密幣交易平台MaiCoin正在評估赴美國那斯達克交易所股票上市；MaiCoin表示，確實有規劃，但還在研議階段，具體時間表也尚未敲定。

彭博資訊引述知情人士的消息報導說，台灣最大的加密幣交易平台MaiCoin正考慮要在2年內，赴美國那斯達克交易所股票上市。

MaiCoin對中央社記者表示，赴美IPO確實有規劃，但還在研議階段，具體時間表也仍在評估。

MaiCoin目前仍在C輪融資，MaiCoin將利用這次的募資所得擴大在東南亞的市場。

MaiCoin集團成立於2013年，為台灣本土交易量最大，且唯一具備區塊鏈技術公司的數位資產品牌，致力透過區塊鏈底層技術與虛擬通貨應用等，推動數位資產主流化，目前主要提供虛擬通貨交易、虛擬通貨延伸產品服務與企業區塊鏈技術應用解決方案的服務。

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MaiCoin集團旗下包含 MaiCoin數位資產買賣平台、MAX 數位資產交易平台，以及 Qubic NFT技術整合服務等三大品牌，整合支援Polygon主鏈，可提供用戶更經濟實惠的虛擬資產交易與NFT世界的體驗，有助用戶縮短交易時間、節省手續費，以及參與更多區塊鏈技術應用。

對台灣企業而言，到美國股市首次公開發行股票（IPO）相當罕見，根據彭博資訊統計，過去5年只有2家台灣公司完成赴美IPO。（編輯：林淑媛）1110318