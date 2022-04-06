千呼萬喚 推特數月內將測試編輯鍵

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（中央社舊金山5日綜合外電報導）推特公司今天表示，將在未來幾個月內開始測試一項新的編輯功能，讓用戶倍感驚喜。推特也在同天宣布，特斯拉（Tesla）老闆馬斯克將加入這家社群媒體的董事會。

路透社報導，推特公司（Twitter Inc）的消費者產品主管蘇利文（Jay Sullivan）推文表示，推特自去年就開始研究建立編輯的選項，「這是多年來最多用戶要求設置的推特功能」。

推特本月1日在愚人節當天，發布研究增加編輯功能的消息，還一度被認為是開玩笑。與此同時，推特面臨未來走向的大幅變革，曾質疑推特對言論自由承諾的馬斯克（Elon Musk），現在成為最大股東並加入董事會。

馬斯克昨天透露自己持有推特9.2%股份，他還在推特向用戶發起是否新增編輯鍵的民調。截至美東時間5日下午6時30分，已有超過420萬用戶投票，其中73.5%支持增加編輯功能。

推特執行長亞格拉沃（Parag Agrawal）昨天曾推文表示，調查結果很重要，呼籲用戶「謹慎投票」。但推特今天表示，並不是因為民調而想設編輯鍵。

推特表示，未來幾個月將開始在Twitter Blue Labs高級訂閱服務測試編輯鍵功能，「看看哪些可行、哪些不行，以及還有什麼可能性」。

推特表示，在澳洲、加拿大、紐西蘭與美國，Twitter Blue可在蘋果（Apple）或Android智慧型手機的推特應用程式上使用。

法新社報導，用戶只要支付3美元（約新台幣87元）的月費，即可看到特殊內容或使用特殊功能。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）1110406