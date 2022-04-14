全球首觀測大氣重力波影響火山氣膠 中山研究登國際

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國立中山大學氣膠科學研究中心客座教授倪簡白（左起）、中心主任王家蓁、化學系助理教授張元賓等團隊，利用氣膠雷射光達遙測技術，全球首次觀測到火山噴發造成的「大氣重力」波對「火山氣膠」在大氣之傳播與分布的影響，研究成果獲刊於國際期刊「Scientific Report」。中央社記者曾以寧攝 111年4月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）中山大學氣膠科學研究中心利用氣膠雷射光達遙測技術，全球首次觀測到火山噴發造成的「大氣重力」波對「火山氣膠」在大氣之傳播與分布的影響，研究成果獲登國際期刊。

國立中山大學今天新聞稿說明，氣膠科學研究中心利用氣膠雷射光達遙測技術，全球首次觀測到火山噴發造成的大氣重力波對火山氣膠在大氣中傳播與分布的影響，對地質活動如何影響大氣化學與物理機制有新開展，未來可望藉光達觀測推估火山噴發造成空氣污染程度、搭配氣象模擬發展短期預警系統，研究成果獲刊於國際期刊「Scientific Report」。

研究團隊說明，「氣膠」為懸浮於大氣中的微小顆粒物質，除了人為活動產生，自然界本身也會產生自然氣膠，如海洋飛沫氣膠或火山氣膠。其中，火山噴發會釋放大量二氧化碳、二氧化硫及火山氣膠，對大氣組成造成擾動，大量噴發更可能造成全球降溫，引起「火山冬天」，如西元79年義大利維蘇威火山噴發。

此外，火山噴發也會產生大氣波動，即所謂「大氣重力波」（gravity wave）。研究團隊說明，大氣重力波的能量除火山爆發，也可能來自雲層對流、地震、海嘯、風暴等，可經由精密氣壓計在幾千公里外偵測到，亦可透過雷達、火箭及衛星儀器、地面氣輝光度計等高階儀器設備觀察到。

中山大學氣膠科學研究中心客座教授倪簡白指出，2020年2月，團隊以氣膠雷射光達觀測到高雄上方6公里高空有一層不尋常的氣膠。追蹤發現，原來是2020年1月中旬，菲律賓塔爾火山（Taal）甦醒並持續活動到2月底，噴發產生大量濃煙，火山氣膠噴發到十幾公里高的天際，散播到東南亞各地，再經大氣環流飄散到台灣。

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研究團隊也在這次觀測到塔爾火山氣膠有30分鐘的週期性波動結構，發現是受到火山爆發時所造成的大氣重力波影響。中山大學化學系助理教授張元賓表示，「這是全球首次觀測到大氣中的氣膠懸浮微粒，受到火山導致的大氣重力波影響！」

中山大學氣膠科學研究中心主任、化學系副教授王家蓁說，地球上有地質圈、大氣圈、水圈、生物圈及冰凍圈等5大體系，過去常被當作獨立系統分開研究，實際上卻透過氣膠緊密連結。這次登上國際期刊的研究成果就凸顯出了地質活動對大氣氣膠空間分布、動力行為及物理化學特性的影響，且這些氣膠特性變異也可能連帶導致雲層生長機制的改變，甚至影響氣候變遷。（編輯：黃世雅）1110414