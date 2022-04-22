北科大與台大醫攜手開發麻醉評估App 獲iF設計獎

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台北科技大學工設系教授鄭孟淙（前排左）、台大醫院麻醉部醫師石博元（前排左2）等人合作，開發專業麻醉評估App程式EVAN 2，獲2022年德國iF設計獎肯定。（北科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年4月22日

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（中央社記者陳至中台北22日電）台北科技大學與台大醫院合作，開發專業麻醉評估App程式EVAN 2，上線後有效提升麻醉前評估完成率、減少麻醉異常事件，獲得2022年德國iF設計獎肯定。

麻醉科醫師是手術安全的守護者，必須精準評估患者狀況，量身制訂麻醉計畫，並提供麻醉照護。北科大設計心理研究室教授鄭孟淙、台大醫院麻醉部主治醫師石博元、鄭孝良等人，與台大醫院資訊室、台灣飛利浦公司合作，開發iPad版的麻醉評估系統EVAN 2，開發出整合的App，獲得國際設計大獎肯定。

台北科技大學今天發出新聞稿指出，EVAN 2整合麻醉前評估、麻醉後訪視、PCA（病患自控式止痛）評估等用途，目前已是優化的第2版，增加在手術過程中協助麻醉醫師監控病患生命徵象的功能，提升安全與工作效率。

鄭孟淙表示，研究團隊為了開發App，多次進行使用者訪談、釐清需求，並透過模擬操作等方式，掌握作業流程與管理上的問題。研究團隊更實地跟隨麻醉醫護人員進行各項病患評估與訪視，記錄各種訪談不易發現的細節。

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台大醫院麻醉部主治醫師石博元表示，App在台大醫院總院上線後，有效減少麻醉異常事件（休克、急救、困難插管等）近1/2，麻醉前評估完成率從96.25%提升到99.85%。許多參與的醫師都認為工作效率變得更好，尤其系統和一般的手機App很像，幾乎不需學習就能快速上手，有人甚至直呼「方便到有點離不開這套系統了。」

鄭孟淙表示，很開心看到團隊努力受到國際指標獎項肯定，這些年參與計畫的碩士班學生前後共有十多人，現在幾乎都已畢業在設計界闖蕩。希望藉由這個成果，打開設計與醫療未來更多跨域合作的機會。（編輯：李錫璋）1110422