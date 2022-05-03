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航電飛控系統因風雨故障 科研火箭發射取消

2022/5/3 19:57（5/3 22:50 更新）
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國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊，原計畫4日清晨在屏東旭海火箭發射場，進行雙節火箭HTTP-3A的首波發射，檢測時發現航電飛控系統無法正常運作，也無法現場修復，決議取消此次科研火箭發射。中央社記者趙世勳攝 111年5月3日
國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊，原計畫4日清晨在屏東旭海火箭發射場，進行雙節火箭HTTP-3A的首波發射，檢測時發現航電飛控系統無法正常運作，也無法現場修復，決議取消此次科研火箭發射。中央社記者趙世勳攝 111年5月3日
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（中央社記者李卉婷屏東縣3日電）原訂今天在屏東旭海進行台灣首次雙節火箭HTTP-3A發射，不料先歷經風速過大順延至4日，後又因風雨大，導致火箭航電飛控系統無法正常運作，科技部與ARRC團隊研議後，宣布取消發射。

科技部補助國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC），研發出全球第一枚具飛行導控技術的混合式火箭，這次團隊南下到屏東旭海準備驗證火箭自主導控能力，未料因氣候條件不佳而取消，連夜要將箭體吊掛下發射塔，裝載運回。

科技部前瞻司長陳國樑接受媒體訪問指出，這不是失敗的案例，科學實驗本來就有相當多不確定性，科技部將協請太空中心，持續善用科學實驗的發射場地，培養本土太空人才，讓科研技術提升，在世界占有一席之地。

科技部國家太空中心主任吳宗信表示，屏東旭海的短期科研探空火箭發射場域，是國家第一個合法設立發射場，經過嚴苛安全審查，只可惜因為沒有預測到天候狀況，後續進行檢討對於氣候掌握、軟硬體上設備加強。

ARRC副主任魏世昕說，因昨天風雨太大，今天進行健康檢測後，發現火箭的航電飛控系統無法正常運作，也無法現場修復，因此決定取消發射，發射時程就要重新申請。

魏世昕說，學生為了這次的發射任務，非常辛苦在準備，也都熬夜很多天，內心覺得可惜，只能盡可能安慰學生，每一次的經驗都是寶貴的學習機會。（編輯：黃世雅）1110503

科研火箭3日進行健康檢測後，發現火箭的航電飛控系統無法正常運作，也無法現場修復，因此決定取消發射，科技部與國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊將火箭封裝運回。（科技部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月3日
科研火箭3日進行健康檢測後，發現火箭的航電飛控系統無法正常運作，也無法現場修復，因此決定取消發射，科技部與國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊將火箭封裝運回。（科技部提供）中央社記者李卉婷傳真 111年5月3日
科技部與國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）原訂4日清晨在屏東旭海發射場進行台灣首次雙節火箭HTTP-3A發射，因航電飛控系統無法正常運作，也無法現場修復，因此決定取消發射。圖為3日晚間ARRC工作人員於發射場周邊進行檢查。中央社記者趙世勳攝 111年5月3日
科技部與國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）原訂4日清晨在屏東旭海發射場進行台灣首次雙節火箭HTTP-3A發射，因航電飛控系統無法正常運作，也無法現場修復，因此決定取消發射。圖為3日晚間ARRC工作人員於發射場周邊進行檢查。中央社記者趙世勳攝 111年5月3日
科技部補助國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC），研發出全球第一枚具飛行導控技術的混合式火箭，這次團隊南下到屏東旭海準備驗證火箭自主導控能力，未料因氣候條件不佳而取消，連夜要將箭體吊掛下發射塔，裝載運回。圖為3日晚間ARRC工作人員現場進行檢測、搬運設備。中央社記者趙世勳攝 111年5月3日
科技部補助國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC），研發出全球第一枚具飛行導控技術的混合式火箭，這次團隊南下到屏東旭海準備驗證火箭自主導控能力，未料因氣候條件不佳而取消，連夜要將箭體吊掛下發射塔，裝載運回。圖為3日晚間ARRC工作人員現場進行檢測、搬運設備。中央社記者趙世勳攝 111年5月3日
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