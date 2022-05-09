國家級發射場域規畫 科技部：4地點勘查中

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（中央社記者蘇思云台北9日電）科技部屏東旭海短期科研火箭發射場域在今年初正式啟用，外界關注未來國家級發射場域進度，科技部表示，主要位在屏東跟台東，4地點正勘查中，場域所需腹地會比目前科研火箭發射場域再大一點。

立法院教育及文化委員會今天邀科技部長吳政忠就太空發展現況與未來布局，以及跨部會署科技計畫執行成效與檢討進行專題報告，並備質詢。民進黨立委張廖萬堅關注國家級發射場域進度，國民黨立委廖婉汝、民進黨立委伍麗華則關注科研火箭場域管理問題。

科技部前瞻司司長陳國樑表示，發射場域選址主要會找台灣東部跟東南部的區域，目前有4個地方在選址勘查中，確實主要位在屏東跟台東區域，有的確實有可能跟原住民居住區域比較重疊。目前旭海的發射場域占地約0.9公頃，如果要找國家級發射場域，腹地可能要比現在再大一點。

至於是否有可能2026年台灣發射衛星就使用國家級發射場域，吳政忠指出，會希望盡快建置，但太空中心目前還沒轉為行政法人，也還要陸續補足人力，還需要一點時間。

時代力量立委王婉諭則呼籲，太空產業除了專業設備與場域外，也應該納入相關觀光發展規畫，讓民眾在安全的環境下也可以了解太空科普知識。

吳政忠表示，這次原訂5月3日的科研火箭發射其實就已吸引蠻多民眾早早前去占位，太空中心本身也有規劃區域可以安全觀看發射，未來如果大的國家級發射場域建置完成，也會提前部署觀光規畫。

太空中心指出，目前科研火箭發射場域，成大團隊也有申請，希望規劃6月發射，不過目前還在審核作業中，陽明交大團隊下一次發射時間目前還不確定。

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不過，今天國研院國家太空中心主任吳宗信並未到立法院，吳宗信在下午接受記者電訪時證實在4日快篩陽性，目前正在居家隔離。2日當天有去看科研火箭現場的整備工作，後來風雨交加6小時，可能那時候有點著涼，感覺喉嚨有點卡卡，沒想到病毒就此進入，目前太空中心加上他有4人確診，都是有去發射行程的成員。

面對外界關心，吳宗信表示，前幾天比較累，現在身體狀況還好，並無大礙，目前就是在家隔離中。（編輯：林興盟）1110509