Sony發表全球首款潛望式望遠光學變焦手機

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（中央社記者吳家豪台北11日電）Sony Mobile今天宣布在台推出年度旗艦新機Xperia 1 IV，搭載全球首款潛望式望遠光學變焦鏡頭，三鏡頭皆支援4K 120fps高幀率錄影與每秒20張超高速連拍，並新增即時直播功能；另推出輕量化及大容量電池的Xperia 10 IV手機。

根據Sony Mobile提供的新聞資料，Xperia 1 IV內建即時直播功能，可進行眼部及物件即時追蹤對焦；全新遊戲增強器也加入直播功能，讓玩家能夠在遊戲中即時直播分享戰況。

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Sony Mobile指出，Xperia 10 IV是全球最輕搭載5000mAh容量電池的5G智慧型手機，主鏡頭支援OIS光學防手震；三鏡頭相機效能升級，具備全新演算法和影像處理技術，可於低光源啟動HDR模式，提升夜拍效果。

Sony Mobile台灣總經理林志遠表示，Xperia是Sony集團行動網路通訊技術的核心，Xperia 1 IV更擴大整合Sony頂尖科技，在拍照錄影、螢幕顯示、遊戲直播、音樂創作等領域激發消費者創意，相信Xperia 1 IV將在台創下銷售佳績。（編輯：林興盟）1110511