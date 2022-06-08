NASA將從澳洲發射火箭 美國以外商業設施首次[影]

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（中央社雪梨8日綜合外電報導）當局指出，美國國家航空暨太空總署（NASA）數週內將從澳洲北部發射3枚火箭進行科學研究，這是NASA首度在美國以外的商業設施發射火箭。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，政府已核准法規，讓火箭從民營公司Equatorial Launch Australia的阿納姆太空中心（Arnhem Space Centre）發射。

艾班尼斯在北領地（Northern Territory）首府達爾文（Darwin）媒體簡報會上說：「這項計畫真的讓人興奮，想到NASA直接在澳洲這裡參與，澳洲全體國民應該會引以為傲。」

NASA這項任務將調查只能從南半球觀察到的太陽物理學、天文物理學以及行星科學現象，第1枚火箭將在本月26日升空，另兩枚分別在7月4日及12日。

艾班尼斯表示，NASA約75名人員將為此前來澳洲。這將是1995年以來，NASA首次從澳洲發射。

經過澳洲太空總署（Australian Space Agency）2年評估後，阿納姆太空中心最近為NASA這次活動取得發射設施執照以及發射許可。

北領地政府打從一開始就支持這項計畫，向Equatorial Launch Australia投資了500萬澳幣（360萬美元）開發阿納姆太空中心。

北領地首席部長費爾（Natasha Fyle）提及北領地北部地區表示：「這是北端地帶（Top End）里程碑的一刻。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110608