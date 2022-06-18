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寫信批馬斯克讓員工尷尬 SpaceX證實開除多人

2022/6/18 17:39（6/18 17:57 更新）
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SpaceX證實，因為員工寫了批評馬斯克（圖）公開舉止的信函，而將多人開除。（美聯社）
SpaceX證實，因為員工寫了批評馬斯克（圖）公開舉止的信函，而將多人開除。（美聯社）
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（中央社紐約17日綜合外電報導）全球首富馬斯克（Elon Musk）的美國太空探索科技公司（SpaceX）在給員工的訊息中證實，因為員工寫了批評馬斯克公開舉止的信函，而將多人開除。

SpaceX總裁兼營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）16日在電郵中表示，「有一小群」職員要求同事替這封信函簽名背書，並參與調查。法新社今天證實訊息屬實。

馬斯克時常利用推特（Twitter）發起挑釁，還會直接與顧客和粉絲對話，有時候會因為不加修飾或粗魯的發言冒犯他人。

蕭特威爾的訊息稱，部分職員因為「被迫簽署不代表本人意見的聯名信，令他們感到不舒服、被恐嚇、受霸凌或憤怒」。

她也表示：「我們有太多重要工作要完成，不需要這類過分激進的行動。」

她表示，經過調查後，公司「解僱了與信件有關的數名職員」，但沒有說明有多少人被開除。

職員的聯名信首先被科技新聞網站The Verge報導，信中批評馬斯克的公開舉止，以及他最近面臨的性騷擾指控，表示這「時常造成公司職員分心和尷尬」。

信中稱，「身為公司執行長以及最知名的發言人，馬斯克被認為是SpaceX的顏面，他的每一則推文實質上就是公司的公開聲明」。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110618

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