科研火箭再拚升空 7/9清晨6時重新發射

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陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）研發出全球第一枚具飛行導控技術的混合式火箭，先前試射計畫因天候影響取消，本次預計9日在屏東旭海重啟試射，驗證火箭自主導控能力。中央社記者裴禛攝 111年7月8日

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（中央社記者曾以寧屏東8日電）原訂5月3日在屏東旭海發射台灣首支混合式類衛星載具火箭，不料風雨致故障取消。經ARRC團隊整備，預計明天清晨6時重新發射，團隊指出，目前天氣良好，預期明天可順利發射。

原訂5月3日在屏東旭海進行台灣首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭的發射，不料先歷經風速過大順延至隔日，後又因風雨大，導致火箭航電飛控系統無法正常運作，科技部與ARRC團隊研議後，宣布取消發射。

經科技部補助國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）重新整備，再次申請7月9日至12日為發射窗口，若天氣情況允許，將於明天清晨重新發射。

今天屏東縣牡丹鄉豔陽高照，ARRC副主任魏世昕下午在火箭發射場域前方接受媒體聯訪表示，今天目前量測風速約每秒3公尺以下，是相當適合發射的天氣，預期明天可以順利發射。

魏世昕說明，今天晚上10時將開始火箭健康度檢測等發射前準備作業，明天凌晨2時進行火箭推進器氧化劑和加壓氣體填充作業，預計清晨5時填充完成，5時30分開始進行發射程序，估將於6時準時發射。

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科技部自107年推動「太空產業關鍵技術研發專案計畫」，鼓勵學界投入太空領域，研發自主關鍵技術，經飛行測試驗證，盼建立技術能量，協助業界提升國際競爭力，ARRC在專案支持下執行探空火箭飛試及前瞻酬載太空實驗。

科技部也擇定屏東縣牡丹鄉旭海村牡丹灣段742-1及743-1地號做為「短期科研探空火箭發射場域」，並自今年1月起開始接受符合規定的火箭科研團隊申請使用，ARRC為首支申請團隊，將進行首場發射。（編輯：謝雅竹）1110708

科技部補助陽明交大前瞻火箭研究中心（ARRC）研發具飛行導控技術的混合式火箭，預定9日清晨在屏東旭海短期科研探空火箭發射場域試射，射場指揮官曾坤樟（右）、ARRC副主任魏世昕（左）8日說明計畫流程。中央社記者裴禛攝 111年7月8日

科技部補助陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）研發全球第一枚具飛行導控技術的混合式火箭，預計9日將在屏東旭海短期科研探空火箭發射場域試射。中央社記者裴禛攝 111年7月8日