改善防塵防污、淋雨測防水 科研火箭再戰升空

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經陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊重新整備，預計9日清晨在屏東旭海重新發射雙節火箭HTTP-3A。ARRC表示，目前量測風速約每秒3公尺以下，是相當適合發射的天氣，預期9日可以順利發射。中央社記者裴禛攝 111年7月8日

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（中央社記者曾以寧屏東8日電）原訂5月在屏東旭海進行台灣首支混合式類衛星載具火箭，不料遇風雨致故障取消，預計明天清晨重新發射。ARRC團隊說，已調整火箭防塵防污功能，並在梅雨期間淋雨測防水效果。

國立陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）副主任魏世昕今天下午接受媒體聯訪說，經過5月發射取消的機緣，團隊重新檢視發現過去在學校整測都是以室內為主，室外整測較少，也發現原本防護措施有不足之處。

針對5月遇上風雨而取消，魏世昕指出，進水不是主要問題，而是受到海污和強風的影響，因此對於火箭的防塵防污設計，有做不少加強。6月也趁著梅雨鋒面，在贊助廠商場地試著讓火箭淋雨，確認火箭有一定防雨效果，才有再次發射的信心。

魏世昕說，目前台灣的衛星都是委託其他國家代為送到外太空，研究中心的最終目標是希望協助台灣打造衛星載具火箭，因此研發相關技術都是以衛星載具火箭所需為導向。

明天清晨預計發射台灣首支混合式類衛星載具火箭，魏世昕指出，這次發射目的是為了測試火箭導航飛行控制能力、及飛行模擬程式的準確度，未來所有控制技術都可以移植到衛星載具火箭上。

若這次發射順利成功，按目前研發規劃，預計最快可於明年初進行下階段「雙節混合式探空火箭」飛行測試，利用第一節推力較大的火箭引擎，將第二節送到高空，第二節分離後再繼續推進，飛到更高，挑戰火箭在空中脫離、空中點火的能力，且要持續正常在控制下飛行。但研發一定會遇到各式困難，因此時程尚不確定。

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針對這次發射情況，魏世昕說，目前量測風速約3公尺以下，是相當適合發射的天氣，先前檢測火箭健康度良好，預期明天凌晨可以順利發射，待火箭落海後會再派漁船回收火箭，取回重要數據。

ARRC團隊在科技部「太空產業關鍵技術研發專案計畫」支持下研發台灣首支混合式類衛星載具火箭HTTP-3A第二節火箭，原訂5月3日在屏東旭海進行發射，不料先歷經風速過大順延，後又因風雨大，導致火箭無法正常運作，科技部與ARRC團隊研議後，宣布取消發射。（編輯：謝雅竹）1110708

經科技部補助陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）重新整備，再次申請9日至12日為雙節火箭HTTP-3A發射窗口，預計9日清晨將重新發射。圖為8日下午工作人員將火箭先以防水布覆蓋保護。中央社記者裴禛攝 111年7月8日

台灣首支混合式類衛星載具火箭預計9日清晨在屏東旭海重新發射。陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）團隊表示，已調整火箭防塵防污功能，並在梅雨期間淋雨測試，確認火箭有一定防雨效果。中央社記者裴禛攝 111年7月8日