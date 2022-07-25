曾在F1車隊實習 陳佐任航太領域找到創意空間

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（中央社記者曾以寧屏東25日電）全球首支具導控能力混合式火箭日前在屏東旭海升空，擔任發射副指揮官的陳佐任仍是研究生，曾在F1車隊實習的他說，在航太領域最能揮灑創意，盼和團隊達成研發衛星載具火箭目標。

全球首支具導控能力混合式火箭本月10日在屏東旭海升空，是位於屏東縣牡丹鄉旭海村短期科研探空火箭發射場域正式啟用後首個發射火箭。火箭發射影片釋出後，吸引不少網友觀看，也有許多人好奇，為什麼有個人不斷在影片中大吼指令。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）副主任魏世昕告訴中央社記者，影片中喊指令的是負責指揮控制室的發射副指揮官陳佐任，目前就讀清華大學動力機械工程學系研究所，暑假後將升上碩二的陳佐任，雖然年紀在有近50人、還包含15名專業工程師的ARRC團隊中偏小，但具有充足潛力，所做研究更有博士班實力，本身也很願意承擔吃重工作，「交給他可以非常放心」。

陳佐任接受中央社記者訪問表示，就讀台中一中科學班時，聽到有「火箭阿伯」之稱、成立ARRC團隊的吳宗信演講，因而萌發興趣，申請到吳宗信的研究室參訪、實習，隨後也加入ARRC團隊。

陳佐任說，雖然自己年紀較輕，但是在團隊內年資也不算淺，加上成員間不太有前後輩階級差，非常尊重彼此專業，所以並不會覺得壓力大，反而因為火箭研究非常跨領域，可以透過跟其他人聊天、溝通過程，學習其他領域專業。

陳佐任指出，這次發射他負責整理SOP，也負責傳達控制室步驟，在整個發射過程中沒有覺得特別激動，只依著事前演練，專注傳達各情況要怎麼處理、每個倒數階段要做什麼的步驟細節，直到火箭落海、確定結束後心情才稍稍放鬆。

至於為什麼用吼的，陳佐任解釋說，因為火箭引擎點火後聲音很大，必須確保貨櫃屋控制室內所有人、還有在遠處通訊站透過無線電接收現場情況的人都能聽得到，才盡可能喊到最大聲。只是後來看影片，發現這樣喊到破音其實反而聽不清楚在講什麼，「可能之後要練一下腹式呼吸」。

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大學時曾涉足賽車、機器人領域，2019年更拿下「INFINITI賽車工程學院」亞洲大洋洲區總冠軍，獲得前往INFINITI歐洲工程技術中心及Renault F1車隊實習機會的陳佐任說，「多方嘗試後發現航太領域是自己最能發揮創意的地方」。

面對科技巨擘馬斯克投入SpaceX火箭的發展，陳佐任一樣有夢。他說，在航太的領域，只要在安全前提下，可以盡情揮灑創意達到設計目標，所以會一直走在科技最前端，不斷往最好方向設計。期許自己未來能繼續在航太領域鑽研、發揮，盼和團隊一起達到研發衛星載具火箭目標；若環境和資源到位，再進一步挑戰降落、回收火箭，讓台灣的火箭也能走向商業化。（編輯：孫承武）1110725