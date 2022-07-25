全球首支可導控混合式火箭 引擎提早熄火原因曝

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（中央社記者曾以寧屏東25日電）全球首支具導控能力混合式火箭10日在屏東旭海升空，ARRC團隊今天表示引擎提早熄火原因為氧化劑填充不足，但有達成測試重點目標，可進行下階段雙節火箭全箭飛行測試。

全球首支可導控混和式火箭「HTTP-3A第二節」10日在屏東旭海升空，不過原定飛行約10分鐘，最高可達12公里，卻在升空過程發生引擎提早熄火，最終只飛行3公里高，起飛至落海僅約80秒。

陽明交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）副主任魏世昕今天接受中央社記者電訪指出，分析飛行結果發現，引擎提早熄火原因為氧化劑填充所使用的秤台單位由原定的「公斤」變成「磅」，火箭引擎燃燒所需氧化劑僅填充原本預定量的45%，導致提早熄火。

魏世昕說，NASA發射「火星氣候探測者號」時，也發生過因飛行系統軟體與地面人員輸入計量單位不同，最終導致任務失敗的情況，雖然團隊本應引以為戒，「但就像墨菲定律一樣，還是發生了」，以後會再細節討論發射程序以免再發生。

不過魏世昕指出，這次飛行測試重點「火箭飛行導航控制技術」與「ZIYASim」6自由度任務分析模擬器的飛行任務模擬準確性，這兩項過去僅在懸浮飛行測試中初步驗證過的項目，在這次發射中都有取得關鍵測試。

魏世昕說明，ZIYASim是ARRC自行研發的系統，因為研發過程沒辦法每次都進行實際飛行，需要軟體進行精準模擬而開發，這次飛行經初步分析，有發現模擬可以再微調的項目，讓模擬飛行更接近實際飛行狀態，未來直接透過飛行模擬軟體，如同進行飛行測試般調整火箭設計與控制參數。

HTTP-3A第二節火箭是全球首次將導控技術運用於混合式火箭，讓混合式引擎火箭也能在空中調整飛行姿態，「火箭飛行導航控制技術」是關鍵。魏世昕說，經過分析，發現飛行過程中火箭姿態控制表現良好，包含第5秒起火箭向海面方向偏轉2.3度，都有比模擬結果還要好的表現，詳細則待進一步分析。

魏世昕表示，這次雖然很可惜沒有100%達到原定飛行任務目標，但對於完整HTTP-3A研發任務目標，已有99%的成功，主因是現場火箭飛行數據皆正常回傳，已足夠作為後續數據分析與評估系統運作狀態使用，且初步確認模擬與實驗有相當接近的結果，判斷可進行下一階段飛行測試，也達成這次發射的主要任務。

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魏世昕指出，HTTP-3A雙節混合式火箭是全台首個自主研發的類「衛星載具」，研發經過去年11月懸浮飛行測試、今年7月的第二節單節飛行測試，下一階段預計在明年初進行雙節火箭全箭飛行測試。

至於火箭降落傘是否發生作用，發射副指揮官陳佐任日前告訴中央社記者，因為原本以飛行時間設計降落傘打開時機，但火箭提早熄火，人員遠端控制開傘時火箭已開始下墜，因此沒有達到預期減速效果，日後將調整設計方式，避免同樣問題。（編輯：陳仁華）1110725