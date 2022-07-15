台灣發展太空產業 吳宗信：發射技術如咽喉般重要

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（中央社記者鄭鴻達台北15日電）國研院國家太空中心主任吳宗信今天表示，整體產業鏈以發射火箭技術最為關鍵，他以衛星通訊OneWeb為例，俄羅斯不願幫OneWeb發射衛星，導致它只能被迫找競爭對手幫忙發射，換言之，若自身無法掌握發射技術，就宛如咽喉被掐住。

台灣太空產業發展協會、臺灣產物保險今天共同主辦「台灣太空產業發展元年起航研討會」，邀請有火箭阿伯之稱的吳宗信，以「國家太空產業發展計畫」為題進行專題演講。

吳宗信說明，太空產業可大致分為衛星製造、發射服務、地面設備、應用服務四塊，其下又包含衛星元件與次系統、酬載、火箭系統、發射服務、消費性設備、遙測應用與通訊應用等許多項目。

吳宗信指出，據統計，全球太空經濟產值在2020年已達3710億美元，等於超過新台幣10兆元，其中地面設備與應用服務就占近40%，不過地面設備產業門檻雖然較低，較容易被競爭者超越。

吳宗信接著分析，發射服務每年產值大約6、7000億元，其中發射火箭僅占約1500億元，看似不多，卻宛如整體太空產業的「咽喉」，若沒有自己發射火箭的能力，「就像咽喉就被掐住」。

吳宗信以全球衛星通訊公司OneWeb為例，他表示，自俄烏戰爭爆發後，俄羅斯不願再幫OneWeb發射衛星，導致其得回頭找對手SpaceX幫忙射衛星，由此可知，掌握發射能力非常重要。

此外，他也提到太空探索技術公司（SpaceX），起初主力鑽研火箭技術，等到可以掌握發射技術後，才有機會延伸出星鏈計畫（Starlink），後續就能持續賺取服務費。

吳宗信計算，星鏈服務的用戶現在僅約有50萬戶，但未來若成長500萬戶，一年服務費收入就是1500億美元。

至於政府在台灣太空產業布局，吳宗信說明，總統蔡英文將太空產業列為列入六大核心戰略產業，在法制面，「太空發展法」今年實施，後續四部子法也陸續通過，而升格專責行政法人的太空中心，也將在明年1月正式掛牌。

科技部前瞻及應用科技司司長陳國樑在致詞時表示，太空產業是相當被看好的潛力股，若現在不做，幾年後恐怕就追不上，科技部將提出前瞻作法先行，後續產業、人才培育也會跟上。

陳國樑強調，包括半導體、資通訊、光電與精密機械等產業，都是台灣在世界產業中的強項，因此台灣很難被全球太空產業屏除在外，例如在SpaceX中，就有許多台灣業者名列重要供應鏈名單之中。（編輯：潘羿菁）1110715