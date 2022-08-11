公私共探開放資料 國科會：應兼顧個資、資安等保障

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北11日電）國科會今天舉辦研討會，邀請公私部門探討開放資料議題。國科會副主委林敏聰說，在利用開放資料時，也要顧及個資與資安的保障，也確保在資料使用的各階段都合法、合理、安全。

國家科學及技術委員會今天舉辦「台灣開放政府國家行動方案」開放資料集平台使用者研討會，邀請使用此平台的各公私部門、單位代表，分享其開放平台服務與開放資料應用案例。

國科會於國家實驗研究院國家高速網路與計算中心建置的資料集平台，收錄來自公私部門有關環境、疫情、交通影像、衛星影像等多元領域資料集共3.2萬多項，並提供資料及運算資源服務。

林敏聰表示，在資料開放利用的同時，也要顧及個人資料、核心科技、國家機密、營業秘密及智財權等保護，也要重視資訊安全維護。

林敏聰指出，如此才能確保資料從蒐集、處理、利用到共享等資料生命週期各階段，都是合法、合理且安全的，以資料治理讓科技發展與資料保護之間能形成健全的良性循環，壯大資料在科技研發的效益。

行政院開放政府國家行動方案推動小組共同召集人彭啟明致詞表示，談到開放資料，這次研討會主題是地球環境，而台灣開始做開放資料的時候，他就認為台灣應該訂立「開放資料法」。

彭啟明說，台灣推動時只有開放資料，是「open by default」（默認開放）的制度，這在全世界是非常特殊的，因為台灣在沒有法令情況下，也能走到現在這一步。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彭啟明以荷蘭為例，表示這是他心目中開放資料最理想的國家。他說，荷蘭有「開放資料法」，荷蘭中央統計局的總部，也將所有個部會都加入其開放資料，並將資料中心設在地底下的舊礦坑，以確保國安。

彭啟明說明，如果有人要使用資料中心中尚未有人使用過的資料，該單位就會協助處理好資料格式與品質，以進行合作，並會收取處理資料的費用，這也在荷蘭創造很多相關產業。（編輯：翟思嘉）1110811