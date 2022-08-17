NASA巨型登月火箭正移往發射台 預計8/29試飛

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署（NASA）的巨型太空發射系統今晚開始慢慢運至發射台，預計約需花11小時。這座搭載無人座艙的巨型火箭，將在本月29日首次試飛。

路透社報導，這座98公尺高的火箭預計將在29日展開首次無人試飛任務。儘管這次任務已拖延許久，它仍將是NASA「阿提米絲」（Artemis）計畫的關鍵登月展示之旅。美國為了「阿提米絲」計畫耗資數十億美元，目的是讓人類重返月球表面，演練未來登陸火星的任務。

太空發射系統（Space Launch System）在美國東部時間晚間10時（台灣時間17日上午10時）從其位在佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的載具組裝大樓（Vehicle Assembly Building）出發，展開前往發射台的6公里旅程。太空發射系統過去數十年是由波音公司（Boeing Co）主導研發。

火箭以不到1.6公里的時速移動，移動時間預計約為11小時。

火箭頂端是NASA獵戶座太空船（Orion）的座艙，由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）製造。根據設計，該座艙進入太空後會從火箭分離，載著人類朝月球飛行，並與另一艘太空船會合，將太空人帶往月球表面。

29日的任務名為「阿提米絲1號」（Artemis 1），太空發射系統上的獵戶座太空船座艙將在無人搭載的情況下發射，繞月飛行42天後於海面濺落返回地球。

若29日發射當天天氣不佳，或是遇到次要技術問題導致發射需要延後，NASA的備案是在9月2日或9月5日重新發射。（實習編譯：許珈瑜/核稿：劉淑琴）1110817