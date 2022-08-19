加密貨幣突爆賣壓 比特幣價格跌至3週低點

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比特幣19日跌至3週低點，徘徊在2萬1400美元水準。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社新加坡19日綜合外電報導）加密貨幣價格今天突然重挫，爆出的賣壓造成市值最大加密貨幣比特幣跌至3週低點，徘徊在2萬1400美元水準。

路透社報導，歐洲今天上午交易時間，比特幣在短短幾分鐘內大跌7.7%，於格林威治時間約6時40分報2萬1404美元。

儘管隨後價格稍微反彈，但接著又逆轉續跌，到了格林威治時間11時38分跌到2萬1400美元，使得今天跌幅擴大到8.2%。

加密貨幣價格這次驟跌原因仍不明。英國金融服務公司哈格里夫斯藍斯唐（Hargreaves Lansdown）的投資與市場高級分析師史屈特（Susannah Streeter）表示：「這次並沒有出現閃崩的模式，因為資產價格並未馬上大幅反彈，而是在接下來幾個小時內再跌更深。」

她說，這次似乎很可能是一筆大規模的賣出交易造成的結果。

史屈特指出，看似是艾達幣（cardano）先跌，接著是比特幣和以太幣，然後像山寨幣（altcoin）、狗狗幣（dogecoin）等其他加密貨幣跟跌。

彭博（Bloomberg News）報導，自從穩定幣計畫Terra在5月崩盤，掀起幣圈的清算、破產和裁員潮後，加密貨幣的價格便大幅滑落。

儘管比特幣已從6月18日的低點1萬7599美元反攻，但今年以來仍下跌了54%。（譯者：張正芊）1110819