美俄兩國合作 3名太空人安全抵達國際太空站

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（中央社貝康諾太空發射場21日綜合外電報導）烏克蘭戰事升溫之際，美國和俄羅斯太空總署罕見合作，雙方太空人搭乘俄國太空船從哈薩克升空，這項任務的1名美國太空人及2名俄國太空人已安全抵達國際太空站。

法新社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）、美國國家航空暨太空總署（NASA）各自公布從哈薩克發射升空的現場影片，解說員表示太空船很穩定，團隊成員「感覺很好」。

由美國太空人盧比歐（Frank Rubio）和俄羅斯太空人普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev）、佩捷林（Dmitry Petelin）組成的團隊於格林威治標準時間21日13時54分（台灣時間晚間9時54分），在哈薩克貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）升空。

這3人將和另外7名太空人一起在國際太空站（ISS）生活6個月，7位太空人分別是3名俄國人、3名美國人及1名義大利人。

盧比歐是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）今年2月24日出兵攻打烏克蘭以來，第一個搭乘俄羅斯聯合號火箭（Soyuz rocket）前往國際太空站的美國太空人。

為因應俄國入侵烏克蘭，美國在內的西方國家對俄國實施前所未有的制裁措施，雙邊關係因此陷入新低點。目前太空是美俄兩國僅存的合作領域之一。

俄國與西方國家的太空人試圖迴避地球上發生的衝突，尤其是當他們在太空軌道共處時。

國際太空站由美國、加拿大、日本、歐洲太空總署（ESA）和俄國共同營運，並分為美國軌道段和俄國軌道段2個部分。

目前國際太空站靠著俄國推進系統，維持在距離地面約400公里的軌道上，美國則負責電力和維生系統的部分。

自從美國宣布制裁俄國航太工業，太空領域的緊張局勢隨之升溫，也引來俄羅斯聯邦太空總署前署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）的警告，他力挺俄國揮軍入侵烏克蘭。

現任俄羅斯聯邦太空總署署長波瑞索夫（Yuri Borisov）後來證實，俄國計畫在2024年後離開國際太空站，傾向建立自己的軌道太空站。（譯者：張茗喧/核稿：陳彥鈞）1110922