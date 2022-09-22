Meta：監察委員會設立2年來 收到逾百萬件申訴

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（中央社記者吳家豪台北22日電）臉書母公司Meta今天舉辦內容政策線上說明會指出，全球獨立監察委員會設立2年以來，已收到超過百萬件申訴案件，除了具強制力的裁定，Meta也已採納超過1.2萬個委員會的建議，以推動Meta成長。

Meta表示，Meta每天針對數百萬則內容進行檢視，並判斷是否違反「社群守則」。唯有透過獨立的外部單位監督，才能防止重大決策權集中在公司高層，並建立問責和監督機制，確保Meta做出符合社群最佳利益的決定。

Meta設立的監察委員會（Oversight Board）是全球唯一有權對私人社群平台公司施加具有強制力裁定的組織，由來自不同國家、文化和語言背景的成員組成，提供多元的意見以維護言論自由。目前監察委員會中有5位亞太區成員，包含台灣學者陳憶寧。

當某位用戶在Facebook（臉書）或 Instagram上的貼文被移除，或被其他用戶認定為違規內容而遭檢舉，用戶可以先向Meta申訴，完成後將取得一組監察委員會的申請編號。接著前往監察委員會官方網站使用Facebook或 Instagram帳號密碼登入後，遵照步驟輸入申請編號後完成申訴。

Meta指出，監察委員會可以採取的行動包括「決策」和「建議」。就「決策」而言，當特定案件在會議中被提出，委員會將決定應該移除、保留或恢復內容；委員會針對內容的決策具有強制力，Meta將在7天內執行委員會的裁定。

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監察委員會也能針對檢視的貼文提出建議，例如改善既有政策或調整目前執行的方式，以避免相同事件在未來重複發生。Meta也可以針對特定或複雜的政策領域申請委員會諮詢，這類型的建議不具強制力，但Meta仍將委員會的建議視為制定政策時的重要資訊，並在60天內公開回覆每一項建議。

Meta表示，監察委員會的建議具有廣泛影響，已經對Meta的內容政策和執行產生實質性的改變。舉例來說，委員會建議Meta公開發布累計違規制度、制定危機政策草案、展開2次深入的政策審視、開啟新研究、測試產品變更，並以數十種語言發布社群守則。（編輯：林興盟）1110922