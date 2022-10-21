國科會科技新創基地論壇 歐美專家傳授成功經驗

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（中央社記者鄭鴻達台北21日電）國科會台灣科技新創基地（TTA）今天分別在北部與南部舉辦論壇活動，邀請來自美國矽谷、歐洲及以色列的國際大師、知名投資人及專家，跨海傳授新創進軍國際成功經驗，也探討科技與醫療的跨界挑戰與創新。

國科會發布新聞稿指出，為挹注台灣新創生態圈國際創業思維並掌握產業趨勢，TTA分別在台北小巨蛋及其南部據點，舉辦「國際投資人論壇」及「大師開講：AI醫療大探索」活動。

國科會產學及園區業務處長許增如表示，TTA致力協助台灣新創全球發展，不但每年帶領台灣新創代表隊，征戰國際重要新創展會外，也辦理各式新創活動，邀請國際大師、知名投資人等分享全球觀點及產業趨勢。

許增如說，此外，精準健康也已納入政府6大核心戰略產業之一，因此盼以TTA南部據點，槓桿南台灣精準健康優質資源，驅動台灣醫療新創跨國跨域發展。

國科會說明，上午場的「國際投資人論壇」，由全球第2大新創調研機構StartupBlink共同創辦人大衛（Eli David），分享台灣新創生態圈優勢及未來建議。

北美第三大創投公司Pegasus Tech Ventures合夥人賴赫特（Bill Reichert，另譯雷徹特）、Race Capital創辦合夥人陳信生（Phil Chen）、MrPink VC創辦合夥人克萊因（Jeep Kline）、工研院產服中心執行長陳立偉，也提出台灣新創進軍國際市場的建議。

國科會表示，克萊因認為台灣豐富的生態圈是發展新創的優勢，更能為社會帶來正面影響，而斜槓PLG職籃新北國王隊的執行長陳信生提及，創業就像打籃球，過程起伏充滿挑戰，因此鼓勵新創勇於接受磨練。

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下午場「大師開講：AI醫療大探索」以AI醫療為題，由比利時政府AI4Health計畫召集人布里甘蒂（Giovanni Briganti）博士、人工智慧生技醫療創新研究中心主任梁勝富、研華科技技術長楊瑞祥及奇美醫院院長林宏榮，解密下世代智慧醫療邂逅科技的國際趨勢與跨域應用。

下午場論壇主持人梁勝富表示，醫療人力的過勞與不足情況嚴重．導入AI與物聯網等的智慧醫療是必行趨勢；林宏榮也呼應，奇美透過成立醫療大數據庫暨AI運算中心，讓醫療更貼近患者需求，以建構幸福且智慧的醫病關係。（編輯：蘇志宗）1111021