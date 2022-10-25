WhatsApp大當機 歐亞非近10萬用戶回報故障

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

全球許多用戶的熱門通訊應用程式WhatsApp已停止運作，有使用者回報收發訊息和影片出現問題。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社班加羅爾24日綜合外電報導）全球許多用戶的熱門通訊應用程式（App）WhatsApp已停止運作，包括印度、英國、南非、亞洲都有使用者回報，收發訊息和影片出現問題。

路透社報導，WhatsApp母公司Meta Platforms的發言人今天表示：「我們得知一些人現在發送訊息出現問題，我們正著手為所有人盡快修復WhatsApp。」

斷線追蹤網站Downdetector表示，截至格林威治時間7時50分左右，印度有超過1萬1000用戶回報故障，英國和新加坡各有6萬8000和1萬9000名用戶回報。

Downdetector透過核對多個來源的狀態報告來追蹤故障，其中一項來源為用戶自己到Downdetector的平台回報錯誤。

這次故障可能影響大量用戶。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111025