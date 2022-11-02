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SpaceX舉世動力最強獵鷹重型火箭 時隔3年再度升空[影]

2022/11/2 21:51（11/2 22:13 更新）
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美國太空探索科技公司1日在佛羅里達州發射獵鷹重型運載火箭。（圖取自twitter.com/spacex）
美國太空探索科技公司1日在佛羅里達州發射獵鷹重型運載火箭。（圖取自twitter.com/spacex）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國太空探索科技公司（SpaceX）今天在佛羅里達州發射獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy），這是自從2019年以來這種世界現役最大推力運載火箭首次升空。

法新社報導，這枚獵鷹重型運載火箭於當地時間上午約9時40分在甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，執行代號USSF-44任務，為美國太空軍（United States Space Force）運送包括名為TETRA-1的衛星等貨物。

獵鷹重型運載火箭左右兩支助推火箭於數分鐘後回到地球，但是中央第一級火箭回收失敗，永遠找不到了。

獵鷹重型運載火箭於2018年首度進行測試時，搭載了太空探索科技公司執行長馬斯克（Elon Musk）的特斯拉敞蓬車（Tesla Roadster）。

這是獵鷹重型運載火箭第3次商業飛行，也是2019年以來首次。

太空探索科技公司目前營運兩款火箭，包括獵鷹9號（Falcon 9）和獵鷹重型運載火箭。獵鷹9號主要用於向國際太空站（ISS）運送美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人，以及為太空探索科技公司的星鏈（Starlink）網路計畫發射衛星；獵鷹重型運載火箭可以搭載高達64噸載荷進入地球軌道，用於將更重酬載送進更遠軌道。

NASA準備在繞月軌道建造一個新太空站，已選用獵鷹重型運載火箭運送部分設施。

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太空探索科技公司還正在德州總部開發星艦（Starship）火箭系統，配備稱為「超重型」（Super Heavy）的第一級火箭，搭載一艘太空船，但這款超重型火箭迄今尚未以完整組態飛行過。

NASA重返月球的「阿提米絲」（Artemis）計畫，其中預定最快於2025年進行的「阿提米絲3號」（Artemis-3）任務，已經挑選將由星艦火箭系統將太空人送到月球。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111102

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